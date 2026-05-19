Wie zufrieden sind die Deutschen mit der Demokratie und ihren Institutionen? Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp gibt darauf eine überraschend positive Antwort.

Anfang Mai hat die Bertelsmann Stiftung ihren aktuellen Demokratiemonitor vorgelegt. Im Interview mit Kara Ballarin erläutert der Leiter und Mitautor der Studie, Professor Robert Vehrkamp, was die Befragten an Deutschland schätzen – und womit sie unzufrieden sind.

Wie zufrieden sind die Deutschen?

Die allgemeine Stimmung ist schlecht, aber die Lage ist sehr viel besser. Reine Zufriedenheitsabfragen erzählen nicht die ganze Geschichte. Die Demokratie ist in unserer Gesellschaft fest verankert, 85 Prozent der Menschen unterstützen ihre Werte, Regeln und Institutionen sogar überdurchschnittlich stark. Hätte die Weimarer Republik solche Werte gehabt, wäre sie wahrscheinlich nicht gescheitert.

Woran sehen Sie das?

Wir unterscheiden zwischen der Akzeptanz unserer Demokratie und ihrem praktischen Funktionieren. Dazu haben wir 2019 und 2025 jeweils 10.000 Menschen in Deutschland repräsentativ befragt. In beiden Bereichen haben sich die Zustimmungswerte sogar noch einmal verbessert. Beispielhaft deutlich wird das beim Herzstück der Demokratie, den Wahlen. Mehr als 90 Prozent aller Deutschen empfinden die Wahlen bei uns als frei und fair. In den USA sehen das nur noch etwa 20 bis 25 Prozent der Menschen so. Das zeigt: Wir sind nicht die USA – und in dieser Hinsicht ist das auch gut so!

Dennoch sagten Ihnen viele Befragte, dass vieles nicht funktioniere. Nur 21 Prozent zeigten sich zufrieden mit der Regierung, 17 Prozent mit den Parteien und 15 Prozent mit der Partizipation an politischen Prozessen.

Die Menschen stellen nicht das System als solches infrage, bewerten sein praktisches Funktionieren aber kritischer. Stichwort Partizipation: Sie wünschen sich über Wahlen hinaus mehr Möglichkeiten aktiver Mitgestaltung. Es gibt keinerlei direkte Demokratie auf Bundesebene. Das ist ein großes Defizit und eine verschenkte Chance. In der vorherigen Legislaturperiode hat der Bundestag erstmals zufällig ausgewählte Bürgerräte eingesetzt, mit guten Erfahrungen. Das dafür zuständige Referat hat die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU aber nun leider wieder aufgelöst. Das ist genau die falsche Richtung. Auch die Parteien müssen sich mehr öffnen für Menschen, die an Themen mitarbeiten möchten, ohne dafür einer Partei beizutreten.

Warum ist Partizipation jenseits von Wahlen so wichtig?

Gerade in unsicheren Zeiten voller Krisen und Umbrüche, wie wir sie gerade erleben, stärkt Teilhabe das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wir zeigen in unserer Studie deshalb auch praktische Beispiele, was besser werden müsste. Warum etwa hat die Bundesregierung zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie keinen Bürgerrat eingesetzt? Warum gibt es bis jetzt keinerlei partizipative Formate zu den bevorstehenden Sozialreformen? Da vergeben die Parteien Chancen auf Akzeptanz und Zustimmung.

Sie haben das Scheitern der Weimarer Republik angesprochen. Es gibt Menschen in Deutschland, die Parallelen zwischen damals und heute ziehen. Verstehen Sie die Sorge?

Ich halte solche Dramatisierungen für überzogen. Wir erweisen unserer Demokratie, zu der sich die allermeisten Menschen ganz klar bekennen, damit einen Bärendienst. Demokratie ist für die Deutschen kein Lieferdienst, der ausgetauscht wird, wenn die gelieferte Pizza nicht geschmeckt hat.

Zur Person

Robert Vehrkamp ist Politikwissenschaftler und Ökonom. Bis 2016 war er Senior Advisor der Bertelsmann Stiftung. Gemeinsam mit Michael Koß hat er dort kürzlich den „Demokratiemonitor 2026“ veröffentlicht. Der 62-Jährige ist zudem Gastprofessor an der Leuphana Universität Lüneburg und war Sachverständiger der Kommission des Bundestags zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit.

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