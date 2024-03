Autokratien sind laut einer Studie weltweit auf dem Vormarsch. Doch auch wenn die Demokratie nicht perfekt ist – die Diktatur ist kein Erfolgsmodell.

Es ist ein alarmierender Befund: „Zu keinem Zeitpunkt wurden in den vergangenen 20 Jahren so wenige Staaten demokratisch regiert wie heute.“ Zu diesem Urteil kommt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die Untersuchung von Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt, dass 63 Demokratien mit einer Bevölkerung von rund drei Milliarden Menschen 74 Autokratien mit etwa vier Milliarden Menschen gegenüberstehen. Auch wenn in Europa gefestigte Demokratien den Ton angeben, ist diese Entwicklung besorgniserregend. Sie ist eine Mahnung an alle, die hierzulande mit der Demokratie hadern.

Demokratien führen weniger Kriege untereinander

Die Demokratie ist längst nicht perfekt, doch – um ein Churchill-Zitat abzuwandeln – bleibt sie die beste von allen Regierungsformen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Die aktuelle Studie zeigt sehr deutlich, dass autoritäre Staaten schlechter regiert werden. Der Machterhalt einer kleinen Elite hat meist Vorrang gegenüber dem Wohlergehen der Mehrheit. Armut und Ungleichheit sind die Folge. Von der Politikwissenschaft ist zudem belegt, dass Demokratien weniger Kriege untereinander führen.

In Deutschland lässt sich bisweilen Demokratiemüdigkeit feststellen, befeuert durch Populisten. Aber so wie es Demokratie nicht ohne anstrengendes Aushandeln und Kompromisse gibt, gibt es so gut wie keine Diktatur ohne Misswirtschaft, Ungerechtigkeit und Korruption – siehe China oder Russland.