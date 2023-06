Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Brandenburger Tor demonstrieren nach Polizeiangaben etwa 13.000 Menschen gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Als verkündet wird, dass russische Militärabzeichen nicht gezeigt werden dürfen, gibt es Pfiffe.

Zu der Kundgebung am Samstag in Berlin hatten unter anderem die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen. Wagenknecht sagte in ihrer Rede, es gehe