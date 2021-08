Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma will sich Unterhaltszahlungen an seine Frauen sparen.

Das Sammeln von Ehefrauen mag mit Genuss verbunden sein – dafür ist die Auflösung einer Vielehe ein umso größeres Trauerspiel. Das bekommt nun der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma zu spüren, der es zeitweise auf vier parallel verlaufende Ehen gebracht hat. Doch die meisten seiner Lebensbünde werden derzeit aufgelöst. Denn der 78-jährige Patriarch meint sich die kostspieligen Verbindungen nicht mehr leisten zu können.

Bei seiner Amtseinführung im Mai 2009 hatte Jacob Zuma das Staats-Protokoll in Aufregung versetzt: Der traditionelle Zulu war der erste Präsident Südafrikas, der mit mehr als einer Ehefrau in die offizielle Residenz einzog. Der Titel „First Lady“ musste präzisiert werden: Es gab damals eine First Lady Eins und eine First Lady Zwei, später kamen noch zwei weitere First Ladies hinzu.

Vater von mehr als 20 Kindern

Für seine amourösen Abenteuer war Zuma schon als Befreiungskämpfer berüchtigt. Sein damaliger „Comrade“ Ronnie Kasrils weiß von Affären zu berichten, die dem Chef der Inneren Sicherheit des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) beinahe zum Verhängnis geworden wären. Außerdem habe ihn der Unterhalt seiner wachsenden Großfamilie vor immer größere finanzielle Herausforderungen gestellt – der Grund für seine wachsende Raffgier.

Zur Hochform lief der Polygamist als Staatspräsident auf. Die Anzahl seiner Kinder – ehelicher und nichtehelicher – kletterte auf über 20. Zumindest musste sich das Großfamilienoberhaupt inzwischen keine Geldsorgen mehr machen: Er plünderte gemeinsam mit den drei Gupta Brüdern die Staatskasse aus.

Über 50 Jahre jüngere Verlobte

Ungemütlich wurde es in Zumas privatem Landsitz in Nkandla nach seiner Entlassung als Staatschef vor zweieinhalb Jahren. Eine Verlobte, die über 50 Jahre jüngere Nonkanyiso Conco, bezichtigt den Ex-Präsidenten, seinen Unterhaltszahlungen nicht nachzukommen. Derselbe Vorwurf wird inzwischen auch von Gemahlin Nummer 6, Thobeka Madiba, erhoben.

Nach seinen eigenen Worten hält sich Zuma „mit dem Verkauf meiner Socken“ über Wasser. Die Armutsbezeugung sei jedoch vor dem Hintergrund der zahlreichen Gerichtsverfahren zu sehen, die Zuma erwarten, sagen Experten. Der korrupte Staatschef halte Millionen in einem schwer zugänglichen Netzwerk versteckt. Wer davon profitiert, will der Patriarch offenbar selber entscheiden – es sei denn, die Richter sehen das anders.