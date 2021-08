Die Kanzlerin wurde im KaDeWe gesichtet, mit Einkaufstüten. Ein Skandal?

Letzte Woche hat die Kanzlerin in ihrem Videopodcast unter anderem dazu aufgefordert, wegen Corona mehr als sonst daheim zu bleiben, wenn es sich einrichten lässt. Dank der investigativen Recherche der größten Boulevardzeitung Deutschlands wissen wir, dass Angela Merkel am Freitag mit Einkaufstüten im Berliner Kaufhaus KaDeWe „gesichtet“ wurde.

In der Pressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag kam dieser mysteriöse Fall zur Sprache. Es fragt der Boulevardjournalist Willi, dessen Nachname wir fremdschämend verschweigen: „Wie passt es zusammen, die Menschen aufzufordern, zu Hause zu bleiben, wann immer es möglich ist, und direkt im Anschluss im KaDeWe shoppen zu gehen?“ Seibert behält eine geradezu übermenschliche Contenance. Er sagt: „Dass Menschen einkaufen gehen, kommt millionenfach jeden Tag vor.“

Schon mal Emmanuel Macron mit Einkaufstüten gesehen?

Puh, Skandal abgewendet. Doch nicht für Willi, der hakt nach: „Würden Sie sagen, der Einkaufsbummel im KaDeWe würde nicht unter die Dinge fallen, bei denen die Kanzlerin zum Verzicht aufruft?“ Seibert antwortet: „Einkaufen ist etwas, was Sie, ich und wahrscheinlich alle hier im Saal regelmäßig tun können. Es ist möglich, das so zu tun, dass das Infektionsrisiko minimal ist, indem man sich an die Regeln hält.“

Jetzt ist der Skandal endgültig kaputt. Willi schaut betrübt. Wieder eine Chance weniger, den Sinkflug der Auflage aufzuhalten. Aber was hatte Willi erwartet? Vielleicht, dass Seibert das ziemlich normale Verhalten der Kanzlerin mit Abscheu und Empörung verurteilt. Immerhin hätte Seibert darauf hinweisen können, dass die Kanzlerin wenigstens noch selbst einkauft, somit den Einzelhandel und nicht das Internet unterstützt. Und dass sie ihre Kartoffeln selbst trägt. Hat man je Emmanuel Macron mit Einkaufstüten gesehen?

Schnurstracks an die Wursttheke

Was Berliner längst wissen: Merkel kauft oft ein, entweder im Edeka im Bahnhof Friedrichstraße oder in ihrem Lieblingssupermarkt, dem Hit-Markt Ulrich zwischen Arbeitsministerium und tschechischer Botschaft.

Die bodenständig daherkommenden Auftritte sind dann immer eine kleine Sensation. 2014 schleppte Merkel sogar den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang dorthin und führte ihn schnurstracks zur Wursttheke. Willi war nicht dabei.