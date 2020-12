Nach den jüngsten Anschlägen von Nizza und Paris hat das französische Kabinett am Mittwoch ein Gesetzespaket gegen Islamismus auf den Weg gebracht. Viele der Vorschläge gehen auf Präsident Emmanuel Macron zurück, einige wurden neu formuliert.

Neues Strafdelikt

Strafbar macht sich künftig in Frankreich, wer „das Leben eines anderen durch Verbreitung von Informationen über dessen Privat- und Familienleben oder seinen Beruf in Gefahr bringt“. Es drohen bis zu drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 45.000 Euro. Die Regierung reagiert damit auf die Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty bei Paris, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Paty war vor seiner Enthauptung Mitte Oktober online massiv bedroht worden, auch sein Name und seine Schule wurden veröffentlicht.

Mehr Rechte für Präfekten

Präfekten sollen religiös motivierte Praktiken künftig innerhalb von 48 Stunden verbieten können. Als Beispiel nannte Innenminister Gérald Darmanin separate Schwimmbad-Zeiten für Frauen und Männer: Eine solche Regelung sei „nicht vereinbar mit den Werten der Republik“.

Eherecht durchsetzen

Ärzten, die solche Bescheinigungen ausstellen, drohen künftig ein Jahr Haft und eine Geldbuße von 15.000 Euro: In Frankreich gab es Fälle, in denen muslimische Männer versuchten, ihre Ehe wegen angeblich fehlender Jungfräulichkeit der Gattin annullieren zu lassen. Auch Polygamie und Zwangsehen soll ein stärkerer Riegel vorgeschoben werden, Standesbeamte sollen die Motivation der Ehepartner im Zweifelsfall hinterfragen. Schätzungsweise leben 200.000 Frauen in Frankreich in Zwangsehen.

Transparenz bei Moscheen

Macron will nach eigenen Worten „den Islam in Frankreich von ausländischen Einflüssen befreien“. Konkret sollen Geldzuflüsse aus Ländern wie der Türkei, Marokko oder Saudi-Arabien stärker kontrolliert werden, die Millionen-Summen nach Frankreich überweisen. Begünstigte Moscheen und Vereine sollen zu stärkerer Transparenz hinsichtlich der Spenden verpflichtet werden, die 10.000 Euro überschreiten. Davon ist voraussichtlich auch der türkische Dachverband betroffen, der auch in Deutschland umstritten ist. Erdogan kritisierte Macron in diesem Zusammenhang scharf.

Neutralitätsgebot

Künftig sollen neben Staatsbeamten auch private Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dem Gebot der „Neutralität“ unterworfen sein. Das heißt laut Innenminister Darmanin, dass sie keine „religiösen Zeichen“ wie etwa ein Kopftuch tragen oder sektiererische Überzeugungen vertreten dürfen. Davon betroffen sind rund 100.000 Menschen, vom Flughafen-Mitarbeiter bis zur Busfahrerin.

Hausunterricht regeln

Wer seine Kinder zu Hause unterrichten will, muss künftig eine Erlaubnis dafür beantragen. Damit soll die Schulpflicht für alle Kinder ab drei Jahren gestärkt werden. Präsident Macron hatte kritisiert, gerade Mädchen würden von Islamisten gezielt von Schulen ferngehalten.