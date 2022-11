Nach der einmaligen Dezember-Hilfe für Gas- und Fernwärmekunden sollen die Preisbremsen für Gas und Strom greifen. Ein Überblick über die geplanten Entlastungen.

Wann kommt die Gaspreisbremse und wie funktioniert sie?

Offiziell kommt die Gaspreisbremse im März, rückwirkend soll es aber auch Entlastungen für Januar und Februar geben. Das war von vielen Seiten gefordert worden – zugleich hatten die Versorger betont, dass die Umstellung zum Jahreswechsel nicht zu schaffen sei. So kam es zu dieser Zwischenlösung.

Die Gaspreisbremse gilt laut Gesetzentwurf bis Ende April 2024. Haushalte und kleinere Firmen mit einem Jahresverbrauch von unter 1,5 Millionen Kilowattstunden sollen in diesem Zeitraum 80 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs für zwölf Cent pro Kilowattstunde bekommen. Für Fernwärmekunden gilt ein gedeckelter Bruttopreis von 9,5 Cent. Die Differenz übernimmt der Staat. Für den nicht gedeckelten Verbrauch werden die vertraglich vereinbarten Preise fällig. Aktuell liegt der durchschnittliche Gaspreis nach Berechnungen von Vergleichsportalen bei fast 18 Cent.

Gegenstand der laufenden Abstimmung ist noch, inwieweit Vermieter die monatliche Abschlagszahlung unverzüglich anpassen müssen und welche Informationspflichten gelten. Grundsätzlich sind sie aber dazu verpflichtet, die Entlastungen weiterzugeben.

Wann kommt die Strompreisbremse und wie funktioniert sie?

Die Strompreisbremse funktioniert analog zur Gaspreisbremse. Auch hier sollen im März rückwirkend die Entlastungen für Januar und Februar angerechnet werden. Der Strompreis soll für Privathaushalte und kleine Firmen, die weniger als 30.000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchen, bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto gedeckelt werden – brutto bedeutet inklusive Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Auch hier gilt ein Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, alles darüber wird teurer. Derzeit liegt der Strompreis laut Vergleichsportalen im Schnitt bei fast 43 Cent pro Kilowattstunde.

Was ist mit der Industrie?

Industrie und Großkunden ab einem Gasverbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr profitieren ab Januar ebenfalls: Hier werden die Gaspreise bei sieben Cent gedeckelt, und zwar für 70 Prozent des Gasverbrauchs. Diese industrielle Gaspreisbremse gilt für rund 25.000 Unternehmen und etwa 1900 Krankenhäuser.

Beim Strom gilt für alle ab einem Verbrauch von 30.000 Kilowattstunden im Jahr ein Deckel von 13 Cent für 70 Prozent des Verbrauchs. Das ist der garantierte Netto-Arbeitspreis, Steuern, Abgaben und Umlagen fallen zusätzlich an.

Was müssen Verbraucher tun, damit sie von der jeweiligen Bremse und der Soforthilfe im Dezember profitieren?

Verbraucher brauchen dafür nichts zu tun. Laut Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW ist vorgesehen, dass die Strom- und Gaspreisbremsen direkt den monatlichen Abschlag reduzieren. Die Verrechnung sollen die Versorger übernehmen und die Entlastungen weitergeben. Die dafür notwendigen Finanzmittel beantragt ebenfalls der Versorger. Auch die Dezember-Soforthilfen für Gas und Wärme sollen automatisch beim Kunden landen. Sie sind dann nicht verpflichtet, Abschläge zu zahlen. Dennoch gezahlte Beträge müssen Energielieferanten in der nächsten Rechnung verrechnen. Die Entlastung entspricht laut Verbraucherzentrale dem im Dezember gültigen Arbeitspreis, multipliziert mit einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, den der Versorger im September 2022 prognostiziert hatte. Zudem werde ein Zwölftel des Jahresgrundpreises erlassen.

Was kostet dies den Staat?

Allein für die Umsetzung der Preisbremse für Erdgas und Wärme fallen laut Gesetzentwurf 50 Milliarden Euro in den Jahren 2023 und 2024 an. Getragen werden sollen die Kosten vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Für die Strompreisbremse werden die genauen Kosten noch berechnet. Finanziert werden soll diese Maßnahme zum Teil durch die Abschöpfung eines Teils der Gewinne von Stromproduzenten, die es ohne die Energiekrise nicht gegeben hätte.