In Niedersachsen bekommen die über 80-Jährigen keine Impftermine, weil Datenschutz. Oder so ähnlich. Was es mit dem jüngsten Aufreger aus Corona-Deutschland auf sich hat.

Nach fast einem Jahr Pandemie haben sich Mechanismen, Aufreger zu produzieren, eingespielt. Derzeit ist ja das „Impfchaos“ in Deutschland allgegenwärtig. Vermengt man das mit dem