Die begehrteste Domain-Endung der Welt macht den Inselstaat Anguilla überraschend vermögend. Denn globale KI-Konzerne lassen sich das Länderkürzel .ai ordentlich kosten.

Mit dem Glück ist das so eine Sache. Es gibt nur ganz wenige Menschen, denen die Fortune zuteilwird, dank der Auswahl sechs richtiger Zahlen plötzlich zu Reichtum zu gelangen. Dem Inselstaat Anguilla in der östlichen Karibik um seine aktuelle Premierministerin Cora Richardson-Hodge reichen allerdings schon zwei passende Buchstaben, um immer vermögender zu werden.

Denn dem 96 Quadratkilometer großen britischen Überseegebiet gehört die Domain-Endung . ai. Genau jenes Kürzel, um das sich seit einigen Jahren etliche Tech-Konzerne reißen, weil es für „Artificial Intelligence“ steht – das englische Wort für künstliche Intelligenz. Als dem kleinen Inselstaat mit seinen rund 15.000 Bewohnern im Jahr 1995 die Domain-Endung zugeteilt wurde, war das Internet für alle wirklich noch Neuland, und Webseiten konnte man fast an einer Hand abzählen.

Inselstaat kassiert ab

Jetzt aber ist .ai kein unscheinbares Länderkürzel mehr: Durch den Hype um künstliche Intelligenz in den vergangenen Jahren ist die Domain zur begehrtesten der Welt geworden. Hunderte KI-Firmen haben sich mittlerweile das Kürzel gesichert – natürlich auch Branchenriesen wie Elon Musks Plattform X oder Google. Seit 2018 hat sich die Anzahl der registrierten .ai-Domains verzwanzigfacht, inzwischen sind es über 1,2 Millionen.

Und Anguilla macht mit der Vergabe der zwei Buchstaben ordentlich Kasse. 2025 nahm der Inselstaat laut eigener Regierung 85,4 Millionen US-Dollar über die Domains ein – das sind rund 47 Prozent des Staatshaushalts. Tendenz steigend. Die BBC berichtete beispielsweise vergangenes Jahr, dass allein der Tech-Gründer Dharmesh Shah 700.000 US-Dollar gezahlt habe, damit sein KI-Assistent you.ai die begehrte Domain-Endung bekommt.

Reinvestition in Infrastruktur

Den unverhofften Geldsegen verprasst die anguillanische Regierung bislang nicht, sondern steckt ihn vor allem in die Infrastruktur, um als Tourismusstandort attraktiv zu bleiben. Denn eigentlich ist das Eiland als Reiseziel bekannt für traumhafte Sandstrände, kristallklares Wasser und Luxusvillen fernab vom Massentourismus.

Seit ein paar Jahren kommt nun also eine weitere Charakterisierung hinzu: das clevere Abkassieren von KI-Firmen. Es kommt eben immer auch darauf an, was man mit unvorhergesehenem Glück anstellt – und Anguilla holt aus zwei Buchstaben das Optimum für sich heraus.