Ein Thema verpasst? Hier sind die wichtigsten Nachrichten für Donnerstag auf einen Blick:

In Germersheim legte die Polizei ein Auto still, das so laut gewesen sein soll wie ein Presslufthammer. Nach einem Gutachten korrigierten die Beamten ihren Vergleich – nach oben: Auto so laut wie Düsenflugzeug

„Des Amtes entheben, sofort!“ Diese Forderung macht in Bezug auf Donald Trump wieder die Runde in Washington. Doch so leicht ist das nicht: Warum Trump wohl nicht straffrei davonkommt

Nahe der US-Air-Base Ramstein versammelten sich Trump-Unterstützer unter Missachtung der geltenden Corona-Regelungen: Deutsche Trump-Unterstützer versammeln sich nahe der US-Air-Base

Ein Vater soll in Ludwigshafen seine Frau und den gemeinsamen Sohn getötet und später sich selbst mit einer Pistole erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft gibt Details zur Tat bekannt: Maudacher Bluttat: Sohn aus erster Ehe findet Leiche des Vaters

Die Leute sind verärgert, genervt und verzweifelt: Die Impf-Hotline ist überlastet und die Online-Anmeldung überfordert viele Südpfälzer über 80: Südpfälzer wählen sich bei Impf-Hotline die Finger wund

Keine Riesling-Stimmung mehr im ARD: Die Pfälzer Winzerserie „Weingut Wader“ wird nicht fortgesetzt.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz überschattet den Kampagnen-Start von Anne Spiegel (Grüne). Dem Umweltministerium wurde Willkür in der Beförderungspraxis vorgeworfen: Gerichtsurteil überlagert Wahlkampfstart der Grünen