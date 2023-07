Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am zweiten Jahrestag der tödlichen Flut im Ahrtal erfahren die Betroffenen viel Zuwendung, an anderen Tagen fühlen sie sich vergessen. Der Wiederaufbau ist schwierig – und die Suche nach Verantwortlichen auch.

Es ist viel los im Ahrtal. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war am Sonntag zum Wandern dort, die Landesregierung von Malu Dreyer (SPD) verlegte am Dienstag ihre Kabinettssitzung an die Ahr.