Der Klimawandel vernichtet die Eisströme der Alpen. Das Gesicht des monumentalen Gebirges mitten in Europa wird am Ende des Jahrhunderts nicht mehr wiederzuerkennen sein. Ein Besuch in der Schweiz, wo sich das Leben bereits verändert.

Die Gondel stoppt mit einem Ruck, das Gefährt schaukelt in schwindelerregender Höhe. Ringsum thronen die gefrorenen Bergriesen des Schweizer Kantons Wallis. Rechts streckt sich das Matterhorn in