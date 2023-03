Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der zweiten Pandemie-Welle kommen noch mehr ältere Menschen vorzeitig zu Tode als in der ersten. Warum haben wir seit dem Ausbruch des Coronavirus so wenig gelernt?

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie lastet eine Frage schwer auf uns: Warum ist es nicht gelungen, das Sterben der älteren Menschen am Coronavirus einzudämmen? Warum sind in der zweiten Welle noch viel