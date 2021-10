Das Team hinter Luca verweist darauf, dass die App deutschlandweit gut angenommen und breit eingesetzt werde. Mehr als 30 Millionen Bürger seien bei der App registriert. Weit über 300 Gesundheitsämter – von bundesweit etwa 400 – sind an das System angebunden, 350.000 Standorte nutzen es den Angaben zufolge: Gaststätten, Kinos, Sportvereine und so weiter. Von Anfang Juni bis Mitte September (in Zeiten teils geringer Inzidenzen) haben Gesundheitsämter laut den Luca-Entwicklern nach einer Risikobewertung über 2000-mal die Kontaktdaten von betroffenen Gästen bei Betrieben angefordert. Daraus ergaben sich demnach 168.000 Warnhinweise an Nutzer – dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine automatisierte Information der App, dass eine Datenzugriff erfolgt ist; nicht um einen behördlich veranlassten Hinweis, dass tatsächlich ein Infektionsrisiko besteht.