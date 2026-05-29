Andreas Scheuer ist für sein Maut-Debakel nie zur Rechenschaft gezogen worden. Vielleicht sorgt der neue Prozess für ein Gefühl von Gerechtigkeit.

Bis heute gibt es viele Deutsche, deren Puls sich rapide beschleunigt, wenn der Name Andreas Scheuer fällt. Kein Wunder, denn der ehemalige CSU-Verkehrsminister hat den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern einen Schaden von einer Viertelmilliarde Euro zugefügt.

Scheuer konnte es nicht schnell genug gehen mit der Ausländermaut. Er hat 2018 Fakten geschaffen bevor rechtliche Klarheit herrschte. Besonders ärgerlich: Vertreter der designierten Maut-Betreiberfirma hatten im Untersuchungsausschuss des Bundestag ausgesagt, sie hätten Scheuer angeboten, mit dem Vertragsabschluss auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu warten – was dieser abgelehnt habe. Das Urteil folgte wenige Monate später und verwarf die Maut – wenig überraschend – als diskriminierend gegenüber anderen EU-Bürgern.

Ein Gefühl von später Gerechtigkeit

An dieses Angebot konnte sich Scheuer nicht erinnern, sagte er im U-Ausschuss. Wegen dieser Erinnerungslücke muss sich Scheuer nun vor dem Berliner Landgericht verantworten. Denn die Staatsanwalt wirft ihm vor: Das war eine Lüge.

Das Maut-Debakel wirkt bis heute wie eine offene Wunde, weil niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Prozess vor dem Landgericht bringt die Viertelmilliarde zwar nicht zurück. Und würde Scheuer verurteilt, dann nur wegen Falschaussage, nicht wegen des frustrierenden Vorgangs insgesamt. Ein Gefühl später Rechenschaft und Gerechtigkeit brächte es dennoch.