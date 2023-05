Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der kräftige Preisauftrieb beim schwarzen Gold erfreut die Opec, die Organisation großer ölproduzierender Staaten. An diesem Montag will das Kartell die Fördermengen weiter anheben. Aber Experten sehen das Ende des Ölzeitalters am Horizont.

Als der saudische Ölminister Prinz Abdulaziz bin Salman vor Kurzem auf Visionen für eine klimagerechte Weltwirtschaft angesprochen wurde, hatte er für die Pläne nur Spott