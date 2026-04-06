„Gotham“ ist ein ebenso mächtiges wie heiß diskutiertes Werkzeug für Sicherheitsbehörden. Doch wie funktioniert die Software genau? Einblicke in die Ermittlungsarbeit.

Die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden, ist schon schwer genug. Was nun, wenn die Heuhaufen immer gigantischer werden? Die Polizei steht vor diesem Dilemma: Durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche fallen enorme Datenmengen an, mit denen es Ermittler zu tun bekommen. Auf der Suche nach der heißen Spur oder dem entscheidenden Hinweis kann das ein Vorteil sein; aber nur, wenn es gelingt, alles zu durchforsten. Die schiere Menge ist das eine. Hinzu kommt, dass die Daten separiert vorliegen – in verschiedenen Silos, wie die Fachleute das nennen. Es gibt also auch noch zig Heuhaufen. Von den unterschiedlichen Formaten – Bilder, PDFs, E-Mails, Tabellen, Formulare – gar nicht erst zu reden.

Eine Lösung bietet das US-Unternehmen Palantir mit seiner Software Gotham an. Als „ Google für Ermittler“ wird die gelegentlich bezeichnet. Das trifft es insofern, da über eine Art Browserfenster Informationen schnell verfügbar gemacht werden: Beziehungen zwischen Personen, Telefonnummer, Adressen zum Beispiel. Polizisten müssten ansonsten in mühsamer Handarbeit diverse Quellen einzeln durchsuchen.

Im Frankfurter Westhafen, einem neuen Wohn- und Geschäftsviertel am Mainufer, befindet sich der „Innovation Hub“ der hessischen Polizei. In modernen Büros treiben hier 300 Mitarbeiter die Digitalisierung der Sicherheitsbehörden voran. Darunter ist auch das neunköpfige Team der Ersten Polizeihauptkommissarin Juliane Stieg, das für die Analyseplattform HessenData zuständig ist. Sie beruht auf Palantirs Gotham und wurde 2017 eingeführt. Hessen war damit deutschlandweit Vorreiter.

Jeder Zugriff wird protokolliert

An einem fiktiven Beispiel führt Stieg vor, wie die Bekämpfung von schwerer, organisierter und politisch motivierter Kriminalität mit Palantir funktioniert: Durch eine Verkehrskontrolle erfährt die Polizei, dass ein islamistischer Gefährder aus Bayern gerade in Hessen ist. Die Beamten überprüfen, ob auch zum Beifahrer polizeiliche Informationen vorliegen. Über HessenData können verschiedenste Datenquellen miteinander verknüpft werden. In diesem Fall ergeben sich aus Mobilfunkdaten weitere Ermittlungsansätze, die der Beamte am Computer ohne große Mühe per Mausklick verfolgen kann.

Kernelement der Technologie ist der „Graph“, die Visualisierung der zusammengeführten Informationen. Daraus lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, beispielsweise über Netzwerke rund um einen Gefährder und Kontaktpersonen. Bereits zuvor erhobene Bewegungsdaten sind auf einer Karte darstellbar. „Man hat sofort einen sehr guten Überblick“, beschreibt Juliane Stieg den Mehrwert.

Laut Gesetz dürfen in Hessen zur Gefahrenabwehr Daten aus den polizeilichen Auskunftssystemen (darunter die Vorgangsbearbeitung), Verkehrs- und Telekommunikationsdaten, Daten aus Asservaten (etwa sichergestellte Handys) und aus dem polizeilichen Informationsaustausch zusammengeführt werden. Dazu sind die entsprechenden Systeme an die Plattform angeschlossen. Auch staatliche Register können gezielt abgefragt sowie einzelne „gesondert gespeicherte Datensätze“ aus Internetquellen manuell integriert werden. Das erfolgt nicht automatisch, denn HessenData hat keine Verbindung zum Internet. Wer in welchem Umfang die Plattform nutzen darf, ist genau festgelegt. Von 21.000 Bediensteten der hessischen Polizei sind den Angaben zufolge zehn Prozent zugriffsberechtigt. Sie müssen eine Schulung absolvieren, Zugriffe werden protokolliert.

Geplanten Anschlag verhindert

Die Palantir-Software Gotham wurde von IT-Experten der Polizei Hessen an die eigenen Anforderungen angepasst, nachdem sie der Hersteller mit den Funktionen vertraut gemacht hatte. Inzwischen liegt die Plattform vollständig in hessischen Händen. Die Datenverarbeitung erfolgt abgeschirmt innerhalb des Polizeinetzwerks auf eigener Hardware. Updates werden unter hohen Sicherheitsstandards eingespielt. Für „Predictive Policing“, also die Vorhersage möglicher zukünftiger Straftaten aus der Analyse von Falldaten, wird die Software nicht verwendet. Eine KI-Komponente ist nicht enthalten, wäre durch ein zusätzliches Modul aber möglich.

Am Ende wird im Beispielfall ein drohender Anschlag verhindert. Ein Ermittlungserfolg der Polizei, wie sollte es bei einer Vorführung anders sein. Aber im Innovationszentrum verweist man auch auf einen realen Vorgang. Vor einigen Jahren habe es einen Hinweis des FBI gegeben: Ein 17-Jähriger aus Eschwege plane einen Anschlag. Die Auswertung seiner Social-Media-Aktivitäten ergab, dass sich der junge Mann radikalisiert hatte. Die generierten Informationen hätten ausgedruckt etwa 150 Leitz-Ordner gefüllt, berichtet die Polizei. Früher hätten Ermittler diese sichten müssen – mit hohem Zeitaufwand. Der habe sich durch die Auswertung mit der Analyseplattform extrem reduzieren lassen. Es führte zu einer Durchsuchung, Sprengstoff und ein Bekennervideo wurden gefunden. Der Jugendliche räumte ein, dass er kurz vor der Tat stand.

Ein Unterschied wie Fahrrad und Flugzeug

Auch wenn sich der Nutzen von HessenData schwer in Zahlen messen lässt, ist die Polizei aufgrund der Praxiserfahrung überzeugt, dass sich die Ermittlungsgeschwindigkeit erheblich beschleunigt hat. Zusammenfassend zieht Juliane Stieg das Fazit: „Früher fuhren wir Fahrrad, heute fliegen wir mit dem Flugzeug.“

Durchgesetzt hat sich das Werkzeug trotzdem noch nicht. Nur zwei weitere Länder haben derzeit entsprechende Plattformen im Einsatz, jeweils auf Gotham basierend: Nordrhein-Westfalen und Bayern. Baden-Württemberg steht kurz vor der Einführung. Bayern hat einen Rahmenvertrag mit Palantir geschlossen, dem sich andere Länder und der Bund ohne erneute Ausschreibung anschließen könnten. Doch die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnte das 2023 ab. Rheinland-Pfalz hat, wie viele andere, die nötige Rechtsgrundlage schon geschaffen, würde aber eine europäische Lösung bevorzugen. Denn die politischen Bedenken sind groß.

Es scheint unstrittig, dass die Gotham-Software ein passendes, marktreifes Angebot ist. (Ob es dazu wirklich keine Alternativen gibt, ist weniger eindeutig.) Doch Palantir wird teils als problematischer Partner betrachtet, und das wegen Peter Thiel. Der aus Frankfurt stammende US-Amerikaner wurde mit dem Zahlungsdienstleister Paypal reich und gründete das heute von Alex Karp geführte Unternehmen, das weltweit mit Geheimdiensten und Polizeibehörden zusammenarbeitet. Der 58-jährige Thiel gilt als Unterstützer von Donald Trump und der politischen Rechten in den USA.

Schutz vor Missbrauch nötig

„Die faktische Monopolstellung von Palantir macht deutsche Sicherheitsbehörden technologisch abhängig von einem US-Unternehmen, dessen Gründer demokratieskeptische bis demokratiefeindliche Positionen vertritt“, warnt Mario Martini, Professor an der Universität der Bundeswehr in München und Leiter des Themenbereichs „Digitale Transformation im Rechtsstaat“ am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Er plädiert dafür, in digitale Souveränität durch staatliche Eigenentwicklungen zu investieren. Martini hält den Wunsch der Sicherheitsbehörden nach wirksamen Werkzeugen für nachvollziehbar, man könne nicht „technologisch in der Vorzeit“ bleiben. Aber es brauche eine gesetzliche Absicherung, damit ein Missbrauch sensibler personenbezogener Daten verhindert wird.

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte zog vor drei Jahren vor das Bundesverfassungsgericht: Mit Gotham werde massiv in das Grundrecht eingegriffen, über die eigenen Daten zu bestimmen, so das Argument. Die hessische Rechtsgrundlage wurde 2023 für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter umrissen die Problematik „einer automatisierten Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich unbegrenzter Methoden“ folgendermaßen: Das erlaube der Polizei, „mit einem Klick umfassende Profile von Personen, Gruppen und Milieus zu erstellen und auch zahlreiche rechtlich unbeteiligte Personen weiteren polizeilichen Maßnahmen zu unterziehen, die in irgendeinem Zusammenhang Daten hinterlassen haben“. Generell untersagten sie den Einsatz nicht, forderten aber striktere Regeln. Hessen musste daraufhin sein Polizeigesetz nachbessern.