Die deutsche Bundesregierung will bei einer Libyen-Konferenz an diesem Mittwoch breite internationale Unterstützung für die libysche Übergangsregierung sichern. Doch viele internationale Kriegsparteien, die in Berlin vertreten sein werden, haben andere Pläne.

Eine Demonstration der neuen Einheit in Libyen sollte es werden: Wenige Tage vor einer internationalen Libyen-Konferenz in Berlin gab Abdulhamid Dbeibah, Chef der Übergangsregierung in Tripolis,