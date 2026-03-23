In Sachen Selbstbeschäftigung ist die FDP spitze. Schade für Deutschland.

Warum sollte man die FDP wählen? Selbst die FDP gibt darauf derzeit keine überzeugende Antwort. Die Liberalen, einst der heimliche Star der deuschen Politik, der „hidden champion“, scheinen ihre Orientierung verloren zu haben. Kein sichtbarer Plan, keine große Vision. Während liberale Parteien andernorts in Europa dick im Geschäft sind, kämpft die FDP in Deutschland weiter mit sich selbst. Und verliert. Rheinland-Pfalz? Raus. Baden-Württemberg? Raus. Und im Bundestag: bereits Geschichte.

Besonders tragisch: Werte wie Freiheit, Eigenverantwortung und Innovation sind in Zeiten von Klimakrise, digitalem Wandel und Generationenkonflikten aktueller denn je. Und eine Partei wie die FDP, die sich für Bürgerrechte starkmacht, die Chancen für die Jugend schafft und dabei Klimapolitik nicht als Hemmschuh, sondern als Marktinnovation betrachtet, könnte enormen Zuspruch bekommen.

Die FDP braucht eine Therapie

Doch die Liberalen stolpern durch Machtkämpfe und sind weiterhin damit beschäftigt, sich selbst zu zerlegen. Der neueste Streich: Die Parteispitze um Christian Dürr zieht nach den desaströsen Landtagswahlen und internem Druck die Showkarte „Rücktritt“. Klingt dramatisch. Aber: Schon auf dem kommenden Parteitag im Mai will Dürr wiedergewählt werden.

Deutschland braucht dringend eine liberale Partei mit Biss, Mut und Ideen. Die FDP aber braucht erstmal eine Therapie. Schade.