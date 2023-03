Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In entwickelten Gesellschaften spielt das Rad, jetzt oft ein E-Bike, eine wichtiger werdende Rolle. Doch Corona und der Ukraine-Krieg hinterlassen auch hier Spuren.

There are nine million bicycles in Beijing / That’s a fact / It’s a thing we can't deny / Like the fact that I will love you till I die. – 2005 hauchte die britische Popsängerin Katie Melua