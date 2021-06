Für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ist der 1. Juli ein wichtiges Datum. Ab Donnerstag müssen Arztpraxen an die digitale Infrastruktur angeschlossen sein – anderenfalls droht den Ärzten Honorarabzug.

Nach 16 Jahren teils heftigen Gezerres soll allen 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland damit die elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung stehen. Sie soll die bisher an verschiedenen Orten wie Praxen und Krankenhäusern abgelegten Patientendaten digital zusammentragen und ein Ende der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen bringen. Röntgenbilder, Arztbriefe, Befunde oder Medikationspläne können dann elektronisch an einem Ort abgespeichert und schnell abgerufen werden.

Pilotversuch zum elektronischen Rezept

Gleichzeitig startet am 1. Juli ein Pilotversuch zum elektronischen Rezept in der Region Berlin/Brandenburg. Rund 50 Arztpraxen und 120 Apotheken werden das E-Rezept testen. Es soll zum Januar 2022 verpflichtend für alle Praxen kommen. Bereits zum Oktober ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) vorgeschrieben.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein Milliardenprojekt, das durch die Corona-Pandemie seine Dringlichkeit gezeigt hat: 200.000 Leistungserbringer – Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheker, Pflegeheime und andere Gesundheitseinrichtungen – sollen durch die ePA besser vernetzt werden und hätten dann schnell Zugriff auf alle relevanten Daten. Als Zugangsschlüssel sollen die von den Krankenkassen ausgegebenen Krankenversicherungskarten und die Heilberufsausweise der medizinischen Berufsgruppen dienen.

Notfalldatensatz und Medikationsplan

Die ePA wird von den Krankenkassen im Lauf des Jahres als App kostenlos bereitgestellt und lässt sich auf mobilen Endgeräten, etwa Smartphones oder Tablets, installieren. Zunächst werden die Versicherten die gesetzlich vorgegebenen Funktionen finden, etwa grundlegende medizinische Daten, den Notfalldatensatz und einen elektronischen Medikationsplan sowie selbst eingegebene Werte wie Blutdruckmessungen oder Daten aus Fitness-Trackern. Einige Kassen bieten weitere Funktionen an, etwa Impf- und Vorsorgeempfehlungen, Übersichten zur Arbeitsunfähigkeit sowie Informationen über Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte.

Risiko von Behandlungsfehlern minimieren

Ab 2022 sollen dann auch der Impfausweis, der Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder und das Zahnbonusheft digital abrufbar sein. Doppeluntersuchungen könnten somit zukünftig vermieden und das Risiko von Behandlungsfehlern minimiert werden, heißt es. Außerdem könnte die Forschung von anonymen digitalisierten Patientendaten profitieren.

Der Einführung der Patientenakte waren jahrelanger Streit, viel Widerstand bei Ärzten und viele technische Versuche vorausgegangen: Zentrale Konflikte waren der Aufbau sicherer Datenverbindungen, für alle gültige Sicherheitsstandards, die Kosten und der Datenschutz. Er ist angesichts der sensiblen Gesundheitsdaten der Dreh- und Angelpunkt für das Vertrauen der Versicherten.

Nutzung für Versicherte freiwillig

Klar ist: Die Nutzung der elektronischen Patientenakte ist für die Versicherten freiwillig. Sie sollen selbst bestimmen, welche Gesundheitsdaten eingestellt werden und wer Zugriff auf welchen Bereich in seiner Akte erhält. Allerdings: Im ersten Jahr funktioniert das Rechte-Management noch nicht so. Erst ab 1. Januar 2022 soll für jedes Dokument festzulegen sein, welcher Arzt es sehen kann. kna