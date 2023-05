Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Europa sollen in Zukunft auf den Feldern weniger Pestizide eingesetzt werden. Auch in den Augen der meisten Landwirte ist das eine sinnvolle Forderung, die allerdings nur schwer umzusetzen ist. Ein Hindernis dabei könnte die verklärte Sicht vieler Menschen auf die Landwirtschaft sein.

Während der Erntezeit hat Jürgen Maurer wenig Muße zum Reden. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend ist der Landwirt auf den Beinen. Zumindest das hat sich im Laufe der Jahrhunderte