Armin Laschet und Annalena Baerbock liegen in der Wählergunst zurück. Sie mussten in der Fernsehdebatte am Sonntagabend gegen Olaf Scholz unbedingt klar punkten. Ob ihnen das gelungen ist?

Für die Union sollte jenes Wochenende im Bundestagswahlkampf die Trendwende bringen. Gemeint war das vergangene Wochenende mit dem CSU-Parteitag am 10. und 11. September sowie mit dem zweiten TV-Triell