Trotz allen Vorbehalten: Deutschland hat vernünftig gehandelt, als es dem Gefangenenaustausch zustimmte.

Die ganze Welt konnte sehen, wie Russlands Machthaber Wladimir Putin Donnerstagnacht in Moskau noch auf dem Rollfeld den „Tiergartenmörder“ Wadim Krasikow umarmte. Putin begrüßte einen Mann, der in Deutschland nach allen rechtsstaatlichen Grundsätzen wegen eines brutalen Verbrechens zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war – und der nun frei ist. Vor drei Jahren sah es das Berliner Gericht als erwiesen an, dass Krasikow im Auftrag des russischen Geheimdienstes gehandelt hatte, als er 2019 einen tschetschenischen Widerstandskämpfer im „Kleinen Tiergarten“ in Berlin mit mehreren Schüssen niederstreckte. In einem Akt von Staatsterrorismus hatte Putin einen russischen Geheimdienstler auf deutschem Boden operieren lassen, nun holte er ihn zurück. Das ist Loyalität auf russische Art. Oder anders gesagt: Schamloser geht es nicht.

Es drängt sich zurecht die Frage auf, ob der Westen einen zu hohen Preis gezahlt hat für die im Gegenzug ermöglichte Freilassung der in Russland und Belarus zu Unrecht inhaftierten politischen Gefangenen. Und ob der Westen zu „weich“ ist und nun immer wieder aufs Neue erpressbar sein wird.

Westen wird erpresst

Zunächst: Der Westen wird schon lange von Putin erpresst, der Gefangenendeal spielt nur eine Nebenrolle in seiner imperialen Strategie, deren wirkungsvollster Ausdruck Russlands Überfall auf die Ukraine ist. Bislang ist es dem Westen dort nicht gelungen, Russland ernsthaft in die Defensive zu drängen, weder durch Sanktionen noch durch Waffenlieferungen an die Ukraine.

Weil Putin in einer Position der Stärke agiert, konnte er auch die Regeln für den Gefangenenaustausch diktieren. Mit einer größeren Gruppe von willkürlich festgesetzten Geiseln konnte er seinen Staatsmörder freipressen.

Eine Frage der Abwägung

Die an dem Deal beteiligten westlichen Regierungschefs mussten nun vor allem eins – abwägen. Auf der einen Seite: das staatliche Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe des Mörders. Auf der anderen Seite: die Freiheit der um ihr Leib und Leben fürchtenden Oppositionellen und Journalisten in russischer und belarussischer Haft.

Vor diesem Hintergrund eine Entscheidung zu treffen, ist eine tonnenschwere Last. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer „Schutzverpflichtung“, die die Regierung gegenüber deutschen Staatsangehörigen sowie gegenüber anderen zu Unrecht Inhaftierten empfindet. Dieser kam der Bundeskanzler nach. Und man darf ihm abnehmen, dass dies keine leichte Entscheidung war. Es ging darum, Menschen zu retten, die dem Tode geweiht waren, weil sie sich für Demokratie und Freiheit eingesetzt hatten. Dass sie nun dem Kerker entgehen, in den sie unter fadenscheinigen Gründen hineingeworfen wurden, unterscheidet das Menschenbild des Westens von dem der gewissenlosen Machthaber in Russland und Belarus.

Gut für transatlantische Beziehungen

Es gibt allen Grund, sich über die Rettung der Geisel-Häftlinge zu freuen. Ein Nebeneffekt des Deals ist, dass Deutschland dem US-Präsidenten mit der Freilassung des „Tiergartenmörders“ einen Gefallen getan hat. Ohne diese zentrale Figur wären die US-Geiseln nicht dem russischen Herrscher entkommen. Das transatlantische Verhältnis kann davon nur profitieren.