Die Teil-Herrscher im Jemen können sicher sein, dass ihnen viel Sympathie aus der islamischen Welt zukommt, wenn sie von US-Amerikanern und Briten beschossen werden.

Mit ihren Luftangriffen auf Militärstützpunkte im Jemen haben USA und Großbritannien genau das getan, was die Huthi-Rebellen von ihnen wollten. Der Gaza-Krieg ist nun dabei, sich auf die Arabische Halbinsel auszubreiten. Kaum jemand erwartet ernsthaft, dass die westlichen Raketen die kriegserfahrenen Huthi beeindrucken und neue Angriffe auf die Handelsschifffahrt verhindern werden.

USA und Großbritannien begründeten die Luftschläge vom Freitag und Samstag mit der Notwendigkeit, den Welthandel zu schützen. Doch die Huthi drohen nun mit Vergeltung. Auch Öleinrichtungen in arabischen Ländern könnten ins Visier der Rebellen geraten. Wenn das geschieht, wird der Ölpreis sprunghaft ansteigen. Die westlichen Angriffe hätten in diesem Fall der Weltwirtschaft nicht geholfen, sondern geschadet.

Millionen hungernde Menschen

Auch die Zivilbevölkerung im Jemen könnte leiden. Schon vor den Bombardements schafften es Hilfsorganisationen kaum, die Millionen hungernden Menschen in dem Bürgerkriegsland mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen. Wenn nun weitere westliche Luftangriffe folgen sollten, dürfte die Situation noch schlimmer werden.

Die Angriffe von USA und Großbritannien sind also sehr riskant – was wurde mit ihnen erreicht? Die US-Regierung sagt nach einem Bericht der „New York Times“, dass bei den Angriffen rund 60 Stützpunkte und Abschussrampen der Huthi getroffen wurden. Laut einer Auswertung der US-Militärs seien aber 70 bis 80 Prozent der Huthi-Waffen weiter einsatzfähig, meldete die Zeitung. Aus der Luft ist den Huthi wohl nicht beizukommen. Das stellte schon Saudi-Arabien fest, das im Jahr 2015 mit Luftangriffen auf die Rebellen begann, dabei viele Zivilisten tötete, die Huthi aber nicht besiegen konnt. Heute verhandelt das saudische Königreich mit den Huthi über ein Ende des Krieges.

Keine bloßen Marionetten

US-Regierungsvertreter betonen, sie wollten keinen Krieg mit den Huthi anzetteln. Präsident Joe Biden zufolge wurde eine vertrauliche Botschaft an den Iran geschickt. Dass Teheran auf die Huthi einwirken kann, liegt auf der Hand. Doch die Huthi sind keine bloßen Marionetten der Iraner, sie verfolgen ihre eigenen Ziele. Es wäre zudem besser gewesen, wenn die Amerikaner ihre Botschaften an den Iran geschickt hätten, bevor sie im Jemen zuschlugen. Nun dürften die Huthi ihre Angriffe in der Region auf jeden Fall fortsetzen, um zu demonstrieren, wie unnütz die Bombardements der Amerikaner und Briten waren.

Die Feindschaft mit den USA und Israel gehört zur Ideologie der Huthi. Zudem wissen sie, wie unbeliebt der Westen bei Millionen Menschen im Nahen Osten ist. Sie nutzen dies, um sich in der Region zu profilieren. Die US-Luftschläge geben den Huthi die Gelegenheit, sich als aufrechte Kämpfer gegen die arroganten westlichen Mächte in Szene zu setzen. Selbst das Nato-Mitglied Türkei hat die Huthis für ihren „sehr erfolgreichen“ Widerstand gegen die Amerikaner gelobt.

Furcht vor dem Flächenbrand

Statt im Jemen anzugreifen, sollten sich die USA und ihre Partner für ein Ende des Gaza-Krieges einsetzen. Eine Deeskalation in Gaza würde den Huthi die Möglichkeit nehmen, sich mit dem Krieg zu profilieren. Seit Monaten fürchtet der Westen den Flächenbrand – jetzt zündelt er selbst.