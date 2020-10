Bund und Länder haben am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen die Corona-Pandemie beschlossen, das dem Lockdown im Frühjahr ähnelt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer appelliert: „Bleiben Sie zu Hause.“

Es sei „ein schwerer Tag“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin nach den Beratungen. Die Regierungschefs wüssten, „was wir den Menschen zumuten“, so die Kanzlerin. Ab Montag sollen bundesweit Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Den Bürgern werden Kontaktbeschränkungen auferlegt. Schulen und Kindertagesstätten sowie der Einzelhandel sollen diesmal aber geöffnet bleiben. Auch Gottesdienste sollen laut Merkel weiterhin erlaubt sein.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verteidigte die bevorstehenden Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens. Sie seien notwendig, um die zweite Infektionswelle zu brechen und einen nationalen Gesundheitsnotstand zu verhindern, sagte Dreyer. Inzwischen sei bundesweit bei drei Viertel der Neuinfektionen nicht mehr feststellbar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Deshalb sei die drastische Reduzierung der Kontakte zwischen den Menschen unbedingt notwendig. „Bleiben Sie in den nächsten Wochen zu Hause und machen sie sich mit der Familie schöne Abende“, appellierte Dreyer.

Keine touristischen Reisen

Die Kanzlerin und die Regierungschefs der 16 Länder hatten sich am Mittwochnachmittag laut Merkel einstimmig auf den teilweisen Lockdown ab 2. November verständigt. Gastronomiebetriebe sollen bis Ende November schließen, private Treffen in der Öffentlichkeit auf zwei Haushalte beschränkt werden. Ebenfalls heruntergefahren werden soll der Kultur- und Freizeitbereich. Die Bürger werden aufgefordert, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, touristische Übernachtungsmöglichkeiten soll es im November nicht geben. Betroffene Betriebe sollen nach den Worten der Ministerpräsidentin entschädigt werden.

Dreyer zufolge werden die neuen Einschränkungen in einer Landesverordnung festgelegt, die ab kommenden Montag bis Anfang Dezember gelten soll. Die Zeit der regional unterschiedlichen Bestimmungen sei damit zumindest bis Ende November vorbei. Die sogenannte Task Force in den Städten und Landkreisen werde ihr Arbeit jeweils bis Ende November einstellen.

Am Freitag will Ministerpräsidentin Dreyer in einer Regierungserklärung im rheinland-pfälzischen Landtag über die Corona-Lage und die neuen Einschränkungen sprechen. Im Anschluss an ihre Erklärung soll es eine Aussprache der Fraktionen geben.

Die vereinbarten Beschränkungen müssen die Bundesländer jeweils einzeln umsetzen. Thüringen gab bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu Protokoll, dass der Landtag in Erfurt einzubinden sei und das Bundesland nur diejenigen Maßnahmen mittrage, „die für eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens durch wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und verhältnismäßig“ seien. Thüringen erwarte, dass der Bundestag eine akute nationale Gesundheitsnotlage feststelle. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linken) betonte indes, sein Land schlage keinen Sonderweg ein. „Es gibt keine Verweigerung Thüringens“, so Ramelow.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstrich, dass angesichts der dramatisch gestiegenen Zahlen jetzt gehandelt werden müsse. „Je länger wir warten, desto schwieriger wird es“, sagte er.

Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch einen neuen Rekordwert täglicher Neuinfektionen. Er lag bei knapp 15.000. Vielerorts wird die Grenze von 50 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten.