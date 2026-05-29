Der Klette-Prozess zeigt die fortwährende Verklärung linksextremer Gewalt. Und er erinnert daran, dass der Terror der RAF immer noch nicht vollständig aufgearbeitet ist.

Irritierende und aufschlussreiche Szenen hat der Prozess gegen Daniela Klette geliefert. Da waren die Unterstützer der 67-Jährigen, die die Angeklagte regelmäßig mit Applaus begrüßten. Das noch nicht rechtskräftige Urteil am Mittwoch quittierten sie mit Buhrufen, wie schon an anderen Tagen war „Freiheit für Daniela“ zu hören. Die Frau mit womöglich terroristischer Vergangenheit, die nun wegen Raubüberfällen auf Geldtransporter und Supermärkte zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, kann augenscheinlich noch immer auf die Sympathie einer linken Szene setzen.

Klette selbst hatte eine Verteidigungsrede gehalten und gezeigt, welcher kruden Geisteshaltung sie weiter anhängt. Darüber konnte auch ihr freundliches Auftreten nicht hinwegtäuschen. Das Leben im Untergrund war demnach notwendige Voraussetzung, um den Kampf gegen das kapitalistische System führen zu können. Dass dabei Unbeteiligte zu Opfern wurden, nahm sie in Kauf. Gewalt sah schon die sogenannte erste Generation der RAF in ihrer Verblendung als legitimes Mittel, um eine gerechtere Welt zu schaffen.

Für den Prozess war ein früherer Reiterhof zum Hochsicherheitstrakt mit Stacheldraht, Überwachungskameras und bewaffneten Polizisten umgebaut worden. Das erinnerte an den ersten großen RAF-Prozess in Stuttgart Stammheim vor mehr als 50 Jahren, als sich Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Holger Meins und Jan-Carl Raspe vor Gericht verantworten mussten.

Die Verharmlosung „RAF-Rentner“ ist unpassend

Im niedersächsischen Verden allerdings ging es gar nicht um die „Rote Armee Fraktion“, die sich 1998 aufgelöst hat. Daniela Klette und ihre flüchtigen mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Straub und Burkhard Garweg sollen der dritten Generation angehört haben. Juristisch nachgewiesen wurde ihnen das nie. Angeklagt war Klette als „normale“ Serienräuberin, die sich mit den Überfällen ihre Illegalität finanzierte. Als noch nach allen drei Verdächtigen gefahndet wurde, war häufig von den „RAF-Rentnern“ die Rede. Angesichts der teils brutalen Verbrechen, die ihnen angelastet werden, ist diese Verharmlosung unpassend.

Was der Prozess gegen Klette auch klarmacht: Der vermeintlich tapfere Widerstand hat letztlich nur rücksichtslose Kriminalität hervorgebracht. Eine wichtige Erkenntnis, wenn man bedenkt, das mit einigen Jahrzehnten Abstand die „Revolutionshelden“ der RAF mittlerweile fast schon zum popkulturellen Mythos geworden sind.

Rechtsstaat darf nicht lockerlassen

Dabei darf nicht vergessen werden: Viele Gräueltaten sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Daran hat Michael Buback nach dem Urteilsspruch zurecht erinnert. Er ist Sohn des 1977 getöteten Generalbundesanwalts Siegfried Buback und setzt sich für intensiveres Aufarbeiten der Verbrechen der militanten Linken ein.

Daniela Klette droht ein weiterer Prozess, weil sie wegen Beteiligung an Anschlägen zwischen 1990 und 1993 angeklagt wurde – die letzten der RAF zugerechneten Aktionen. Dass dann vor Gericht Strukturen und Taten der Terrortruppe offengelegt werden, ist leider unwahrscheinlich. Verhaftete RAF-Mitglieder oder Aussteiger brechen selten den Schweigekodex gegenüber dem ihnen verhassten Rechtsstaat. Der sollte dennoch nicht locker lassen.