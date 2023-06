Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der CDU-Politiker Daniel Günther hat am Wochenende die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar für sich entschieden. Seine Beliebtheit hat auch mit seiner Unaufgeregtheit und mit Veränderungen bei so mancher inhaltlichen Position zu tun.

Er tritt immer betont entspannt auf – doch am Sonntag waren Ministerpräsident Daniel Günther (48) die Emotionen anzumerken. Mit erkennbar tiefen Freude reagierte der Sieger der Landtagswahl