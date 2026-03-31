Daimler Truck verlagert Teile der Produktion nach Tschechien. Das ist ein Risiko für den Standort Wörth und die ganze Region.

Offiziell soll das Lkw-Werk in Wörth entlastet werden: durch ein Schwesterwerk im tschechischen Cheb. Aber die Wahrheit ist komplizierter. Cheb punktet mit niedrigen Löhnen und geringen Betriebskosten. Für Daimler Truck ist das wirtschaftlich sinnvoll – für Wörth ist es ein Risiko. Die Erfahrung zeigt: Neue Standorte, die angeblich ergänzen sollen, führen oft dazu, dass alte Werke an Bedeutung verlieren.

Es steht viel auf dem Spiel. Mit rund 10.000 Beschäftigten ist Wörth nicht nur die größte Lkw-Fabrik Europas, sondern auch ein zentraler Wirtschaftsmotor in der Pfalz. Wenn dieser Motor abgewürgt wird, hat das gravierende Folgen. Zwar verspricht Daimler Truck, die Beschäftigung sei bis Ende 2034 garantiert. Doch was kommt danach? Schon jetzt gibt es deutschlandweit Stellenabbau – etwa über Abfindungen. Auch Wörth wird weiter schrumpfen. Daran werden auch die angekündigten Investitionen nichts ändern. Begriffe wie „Effizienz“ und „Flexibilität“ stehen häufig für Automatisierung. Das drückt zwar die Kosten, schafft aber nicht unbedingt Beschäftigung.

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Die Krise in Wörth ist ein Abbild der Probleme, mit denen der Hochlohnstandort Deutschland ringt. Hohe Energiepreise und bürokratische Vorschriften verschärfen die Misere. Deshalb braucht es jetzt einen klaren Plan: von Daimler Truck und von der Politik. Versprechungen reichen nicht. Es geht um dauerhafte Perspektiven.