Der neue WM-Song von Shakira und Burna Boy will die ganze Fußballwelt mitnehmen. Dass der Titel ausgerechnet auf Italienisch daherkommt, hat eine besondere Pointe.

Sie tut es wieder: 2010 lieferte die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira mit „Waka Waka“ den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, der zum Welthit wurde. 16 Jahre später legt sie zur WM in den USA, Mexiko und Kanada nach: „Dai Dai“ heißt das neue Lied, das sie in dieser Woche mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy veröffentlicht hat.

Fußballlieder stechen ja bekanntlich selten durch besonderen Tiefgang hervor. Auch der neue WM-Song reiht sich in diese Kategorie ein. Shakira will mit ihrer Musik nun mal Fußballfans in der ganzen Welt erreichen – offensichtlich auch die, deren Teams nicht bei der WM dabei sind.

Auf geht´s, Italien!

Anders ist kaum zu erklären, dass das Lied ausgerechnet „Dai Dai“ heißt. Das ist italienisch und bedeutet so viel wie „Auf geht’s“! Das Problem: Italiens Nationalmannschaft konnte sich erneut nicht für das größte Fußballturnier der Welt qualifizieren. Insofern kann man es durchaus als freundliche Geste der Sängerin werten, die fußballbegeisterten Südeuropäer immerhin in ihren WM-Song einzubeziehen.

Ansonsten ist der Inhalt von „Dai Dai“ ein Mix aus Fußballnostalgie und Geografieunterricht. In einer Strophe zählt Shakira bekannte Spieler und Länder auf: Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi. Brasilien, USA, England, Deutschland, Frankreich. Textlicher Tiefgang eben. Immerhin hat es auch Deutschland in Shakiras Liste geschafft.

Singende Spieler

Sich über die musikalische Substanz des Songs allzu sehr lustig zu machen, wäre aus deutscher Sicht aber etwas anmaßend. Wer sich an die vergangene WM in den USA erinnert, dürfte bis heute ein melodisches Déjà-vu erleben. Damals sang die deutsche Elf ihren WM-Song nämlich noch selbst. „Far Away in America“ grölten Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus und Matthias Sammer 1994 in die Mikrofone.

Gut das uns das in diesem Jahr erspart bleibt! Denn dass den Herren Wirtz, Kimmich oder Nagelsmann kein verborgenes Gesangstalent entgangen ist, lässt sich jedes Mal erahnen, wenn sie vor dem Spiel die Nationalhymne anstimmen.

Da ist es doch ganz gut, dass Shakira den musikalischen Part der WM übernimmt. Schließlich sollte sich die DFB-Elf auch aufs Fußballspielen konzentrieren – was bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften maximal durchwachsen funktioniert hat. In diesem Sinne bleibt der deutschen Mannschaft eigentlich nur noch zu sagen: „Dai Dai“!