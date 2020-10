Die Welternährungsorganisation ist mit 75 Jahren die älteste UN-Sonderorganisation mit einem hehren Ziel: den Hunger weltweit stoppen. Doch die Hürden sind groß, und die vergangenen Jahre brachten viele Rückschläge.

Bei ihrer Gründung am 16. Oktober 1945 hat sich die Welternährungsorganisation (FAO) das Ziel auf die Fahnen geschrieben, Hunger weltweit zu beenden. Und zunächst verzeichnete sie viele Fortschritte. Doch im vergangenen Jahr hungerten weltweit nahezu 690 Menschen – zehn Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Die Aussichten sind angesichts der Covid-19-Pandemie düster. Das Ziel der internationalen Gemeinschaft, den weltweiten Hunger bis 2030 zu beenden, sei ernsthaft in Gefahr, befürchtet die FAO gemeinsam mit Unicef, dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), dem Welternährungsprogramm (WFP) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie könnte bis Jahresende die Anzahl der Hungernden auf 820 Millionen Menschen anwachsen.

Mehrere tausend Mitarbeiter

Die fünf Organisationen geben jedes Jahr den Welternährungsbericht heraus. Während die Entwicklung bis 2014 positiv war, der Hunger weltweit abnahm, ist der Trend seither gegenläufig. „Wir sind nach wie vor nicht auf dem richtigen Weg“, hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme der UN-Organisationen im Juli.

Die FAO, die ganz korrekt Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen heißt, ist die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen und zugleich die größte mit mehreren tausend Mitarbeitern. Im Oktober 1945 wurde sie im kanadischen Quebec gegründet und verlegte ihren Sitz 1951 nach Rom, wo sie bis heute residiert. Auch das WFP und der IFAD haben ihren Sitz in der Ewigen Stadt.

Umstrittene Wahl eines Chinesen

Generaldirektor der FAO ist seit 2019 der Agrarwissenschaftler Qu Dongyu, der erste Chinese in diesem Amt. Seine Wahl für die vierjährige Amtszeit war nicht unumstritten; die EU und USA hätten lieber einen der Mitbewerber aus Frankreich oder Georgien an der Spitze der Organisation gesehen. China wird im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen, etwa bei der Weltgesundheitsorganisation, immer wieder vorgeworfen, zu sehr die eigenen nationalen Interessen in den Vordergrund zu stellen und vor allem in Entwicklungsländern eine zu große Dominanz aufzubauen.

So hieß es in einem Beitrag im Fachjournal der Deutschen Welthungerhilfe „Welternährung“ nach der Wahl, dass diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe. Berichtet wurde auch von Gerüchten, dass China zahlreiche Entwicklungsländer mit finanziellen Vorteilen bei der Wahl auf seine Seite gebracht habe. Qu selbst bekräftigte in seinem Aktionsprogramm, dass er mehr Mittel in die ärmsten Länder stecken und auch die Umweltfolgen in den Blick nehmen will. In turbulenten weltpolitischen Zeiten sind diese Aufgaben nicht einfach.

Schwerpunkt Afrika

Derzeit sind 194 Staaten und die EU Mitglied der FAO. Nach eigenen Angaben ist die UN-Organisation in mehr als 130 Ländern der Welt tätig. „Wir glauben, jeder kann einen Anteil daran haben, den Hunger weltweit zu beenden“, so das Credo.

Nirgendwo sind die globalen Hilfslieferanten stärker beschäftigt als in Afrika – auch wenn sich ihre Hotspots derzeit in Syrien oder im Jemen befinden. Auf der Operationskarte der Blauwesten steht Afrika im Mittelpunkt: Vier Staaten sind dort dunkelrot als „overheating“ markiert, vier als „boiling“ (kochend) und fünf als „simmering“ (köchelnd). Im ganzen Rest der Welt sind lediglich vier weitere Farbflecken zu sehen.

Schon vor der Corona-Pandemie gingen täglich fast 700 Millionen Menschen hungrig zu Bett, die große Mehrheit von ihnen Afrikaner. Eines von sechs Kindern des Kontinents ist untergewichtig, eines von vier wird wegen mangelnder Ernährung in seiner psychischen oder physischen Entwicklung beeinträchtigt.

Die Hauptursachen der Ernährungskrisen in Afrika sind bewaffnete Konflikte, wovon Staaten wie Libyen, die Sahelregion (mit Mali, dem Niger und Burkina Faso) sowie die Zentralafrikanische Republik, Nigeria, Kamerun und der Kongo betroffen sind. Viele dieser Konflikte sind mit weltweiten Spannungen verbunden, wie zwischen fundamentalistischen Islamisten und den Vertretern der „westlichen Welt“. Hinzu kommen Staaten, die schon heute unter den Folgen der Klimaerwärmung leiden: die abwechselnd von Fluten und Dürren heimgesuchte Sahelzone sowie der überflutete Sudan und mehrere ostafrikanische Staaten, die unter einer beispiellosen Heuschreckenplage leiden. 80 Prozent aller Hungernden in Afrika leben in Regionen, die von Klima-Katastrophen betroffen sind.kna/afp/jod