Kinder sollten unbedingt wieder in den Klassenraum, da sind sich viele Experten einig. Doch die Sorge ist groß, dass Ausbrüche in Schulen das Infektionsgeschehen insgesamt anheizen könnten. Beobachtungen in Australien und eine Modellrechnung für Großbritannien machen demgegenüber Hoffnung. Doch in Israel wird die Lage anders bewertet.

Das Risiko für Corona-Ausbrüche in Schulen und Kindergärten lässt sich einer aktuellen Studie aus Australien zufolge mit Maßnahmen wie Kontaktverfolgung gering halten. Obwohl mit dem Virus infizierte Lehrer, Betreuer und Kinder ihre jeweilige Einrichtung aufgesucht hätten, als sie bereits infektiös waren, seien dort nur wenige weitere Menschen infiziert worden, berichten Forscher um Kristine Macartney von der Universität Sydney im Fachjournal „The Lancet Child & Adolescent Health“. Die Wissenschaftler erfassten von Januar bis April für 25 Schulen und Kindergärten im Bundesstaat New South Wales Infektionszahlen und -wege. Ihr Fazit: Das effektive Verfolgen von Kontakten Infizierter sei der Schlüssel dafür, eine Ausbreitung in Schulen und Kitas zu verhindern.

Anders als in vielen anderen Ländern blieben die Schulen in Australien während der ersten Ausbreitungswelle begleitet von Abstands- und Hygieneregeln offen. Gab es in einer Einrichtung einen Nachweis, wurden die engen Kontakte des Betroffenen identifiziert. Diese Menschen waren angehalten, 14 Tage in Quarantäne zu gehen; sie wurden regelmäßig nach Symptomen gefragt. Gab es diese, wurde ein Test veranlasst.

Eingeschränkte Aussagekraft

Die Forscher gehen indes auch auf Einschränkungen der Aussagekraft ihrer Ergebnisse ein: So seien die meisten der engen Kontaktpersonen nur getestet worden, wenn sie Symptome entwickelten. Es sei anzunehmen, dass daher einige mild oder symptomlos verlaufene Fälle nicht erfasst wurden. Hinzu komme, dass die Schulen zwar offen geblieben seien, die Kinder aber dazu angehalten waren, wenn möglich von zu Hause aus zu lernen. Davon habe ein Großteil der Schüler kurz vor dem Ferienstart im April Gebrauch gemacht.

Dies ist auch das Problem von Studien in Deutschland: Die Daten spiegeln nicht den Normalzustand wieder (völlige Öffnung der Schulen); sehr oft sind sie während des Lockdowns erhoben worden.

Überwachung ist alles

In dem Fachjournal stellen Forscher um Jasmina Panovska-Griffiths vom University College London zudem eine Modellanalyse für sechs Szenarien zur anstehenden Öffnung der Schulen nach den Ferien in Großbritannien vor. Betrachtet wurde das potenzielle Infektionsgeschehen etwa bei einem rotierenden Unterricht, bei dem jeweils nur ein Teil der Schüler anwesend ist. Demnach muss es für einen sicheren Unterricht gelingen, etwa drei Viertel der symptomatischen Infektionen zu erkennen und zu isolieren, um eine Ausbreitung effektiv eindämmen zu können. Zudem müsse dafür ein Großteil der Kontaktpersonen Infizierter erfasst werden, heißt es.

Ohne diese Strategie drohe in den Monaten darauf eine starke zweite Ausbruchswelle – selbst unter der Annahme, dass Kinder nur halb so ansteckend seien wie Erwachsene. Diese Annahme ist freilich unter Forschern umstritten.

In Israel ist der Anteil der Schüler hoch

Viele Länder weltweit hatten auf die erste Corona-Infektionswelle unter anderem mit Schul- und Kitaschließungen reagiert, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen – auch in Deutschland. Die Sorge ist groß, dass Ausbrüche in Schulen das Infektionsgeschehen immens anheizen könnten. Im kinderreichen Israel zum Beispiel gelten Schulen als einer der Hotspots beim Anstieg der Fallzahlen.

Nach einer Schließung beim Ausbruch der Pandemie öffneten sie dort im Mai wieder. Doch Anfang Juni schlossen viele Kindergärten und Schulen erneut. Während zu Beginn der Krise vor allem Altersheime betroffen waren, zeichneten sich nun in Israel die Schulen als neue Infektionsherde ab. In dem „jungen“ Land sind allerdings 2,3 Millionen der insgesamt gut neun Millionen Einwohner Schüler.