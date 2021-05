Die Geschichte zeigt: Ohne Veränderungen geht es nicht. Manchmal sind sie positiv, allzuoft aber große Katastrophen. Die Corona-Pandemie ist nur eine von ihnen.

Meine Großmutter wurde fast 103 Jahre alt. Geboren im Jahr 1908 erlebte sie das Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg, die zögerlichen Schritte Richtung Demokratie in der Weimarer Republik, das Elend von Weltwirtschaftskrise und Depression sowie die Schrecken des Naziregimes und des Zweiten Weltkrieges. Sie half mit, dieses Land wieder aufzubauen, ging bis ins hohe Alter regelmäßig zur Wahl, staunte über die Mondlandung, freute sich über die Wiedervereinigung und ließ sich als Hochbetagte noch den Nutzen von Computer und Handy erklären. Ich bin sicher, meine Oma, die Bäuerin vom Donnersberg, hätte die derzeitige Corona-Pandemie mit derselben Geduld und demselben Optimismus gemeistert, wie all die anderen Krisen in ihrem langen Leben.

Lockdown und Winterblues

Wenn Lockdown und Winterblues an den Nerven zerren, wird der Wunsch nach dem Leben, so wie es vorher einmal war, zuweilen übermächtig. Und auch die Sehnsucht nach alldem, was wir – zumindest vorübergehend – verloren glauben. Dass es keine einzige Phase in der Geschichte gab, die nicht von gravierenden Veränderungen erschüttert wurde, mag nicht unbedingt trösten. Aber wir können daraus lernen. Lernen, dass es ganz normal ist, wenn „unser altes Leben“ nicht vollständig zurückkehrt. Lernen, wie krisenhafte Situationen zu meistern sind – ohne Schaum vor dem Mund, ohne Panik und ohne Aggressionen gegen alles und jeden.

Im Gegensatz zu allen früheren Generationen und im Gegensatz zu fast allen anderen Menschen derzeit auf der Welt hatten die meisten von uns bisher das Glück, noch nie katastrophale Umbrüche erleben zu müssen. Selbst die Ältesten unter uns waren ja noch Kinder, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging.

Einen harten Bruch haben nur Ostdeutsche erlebt

Was es heißt, dass quasi von einem Tag auf den anderen alles ganz anders ist, haben allenfalls die Ostdeutschen zuvor erlebt, als nach der ersten Euphorie des Mauerfalls Unsicherheit und Existenzängste die Menschen plagten. Sie mussten mit einer völlig veränderten Realität zurecht kommen: andere politische Verhältnisse, eine neue Gesellschaftsordnung, ein ganz anderes Wirtschaften. Das „alte Leben“ gab es nicht mehr.

Wer als Nachkriegskind im Westen aufwuchs, der kannte solche Brüche bisher nicht. Mehr als sieben Jahrzehnte war das Leben in Deutschland ein relativ ruhiger Fluss, eine stetig ansteigende Kurve. Und dann kam Corona.

Auch die großen Epidemien waren regional begrenzt

Mit der Virus-Pandemie erfolgt erstmals in der Geschichte der Menschheit ein epochaler Umbruch weltweit und zeitgleich. Denn sogar in den beiden so genannten Weltkriegen gab es ja immer noch irgendwo auf dem Erdball vereinzelte Inseln des Friedens. Und selbst die großen Epidemien des Mittelalters und der frühen Neuzeit waren in gewisser Weise regional begrenzt, weil die geringe Mobilität der Menschen eine weltweite Ausbreitung von Krankheiten wie der Pest verhinderte.

Jetzt müssen wir also, nach einer zuvor nie dagewesenen Phase des Wohlstands und der Ruhe, mit diesem Virus irgendwie zurechtkommen. Wir sorgen uns sicher nicht ohne Grund um unsere Gesundheit, unsere Jobs, unsere Zukunft. Aber selbst wenn wir unser gewohntes „altes Leben“ schmerzlich vermissen, so haben wir es warm, wir haben genug zu essen und unsere Häuser stehen noch.

Bei all dem Frust, der Angst und dem Stress, dem man derzeit ausgesetzt ist, schadet etwas Geduld und Gelassenheit sicher nicht. Wie würde meine Oma mit der Erfahrung von zwei Weltkriegen sagen? „Es war schon kälter als heute.“