Die Corona-Warn-App wird in den Ruhestand geschickt. Was bedeutet das?

Was bedeutet „Schlafmodus“?

Ab 1. Juni ist die Corona-Warn-App nicht mehr in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Wenn man sie nicht selbst löscht, bleibt sie aber auf allen Handys, auf denen sie installiert wurde – allerdings gibt es keine Updates mehr.

Warnt mich die App noch?

Nein. Bereits seit dem 30. April ist die Kontaktverfolgung nicht mehr aktiv. Das heißt, es können keine positiven Testergebnisse mehr eingetragen werden und es erscheinen keine Warnungen, wenn man einer Person mit positivem Test begegnet. Diese Warnungen waren die zentrale Funktion der App.

Ist die App jetzt also nutzlos?

Nicht unbedingt. Man kann die App auf dem Handy behalten, um damit weiter elektronische Impfzertifikate zu nutzen. Einige wenige Länder verlangen bei der Einreise nach wie vor den Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid-19 (beispielsweise die Philippinen).

Sollte man die App also besser nicht löschen?

Da die App keine Updates mehr erhält, könnte sie theoretisch ein Sicherheitsrisiko sein. Denn Updates können eventuelle Sicherheitslücken schließen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert allerdings an die Nutzer, die App nicht von ihren Smartphones zu löschen. „Es kann sehr gut sein, dass wir sie für Covid wieder nutzen mussen. Es kann aber auch sein, dass wir sie weiterentwickeln für andere Infektionskrankheiten.“

Welche neuen Gefahren drohen denn?

Dass eine neue Pandemie bevorsteht, ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur eine Frage der Zeit. Deshalb hat die UN-Gesundheitsbehörde in Genf eine Reihe von Krankheiten besonders im Auge, die entweder das größte Potenzial für Epidemien oder gar Pandemien haben oder für die noch keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen wurden. Darunter sind bekannte Namen wie Ebola, Zika, Covid-19 und Lassafieber, sowie die Atemwegserkrankungen MERS-CoV und SARS. Außerdem: das Krim-Kongo-Fieber und das Rifttalfieber, bei denen Blutungen auftreten können, sowie das Gehirnhautentzündung verursachende Nipah-Virus. Ganz unten auf der Liste steht der ominöse Eintrag „Krankheit X“. Damit ist eine Erkrankung gemeint, die bislang nicht im Menschen beobachtet wurde und deshalb noch nicht als Pandemie-Kandidatin bekannt ist.

Wie viele Menschen in Deutschland haben die App aktiv genutzt?

Verbindliche Zahlen gibt es nur für die Downloads, nämlich knapp 48,7 Millionen. Da etliche User die App beispielsweise nach einem Handywechsel mehrfach installiert haben oder manche die App auch wieder deaktiviert haben, liegt die Anzahl der aktiven Anwenderinnen und Anwender niedriger. Sie dürfte nach RKI-Schätzungen in den Spitzenzeiten bei rund 33 Millionen gelegen haben. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Die Bundesregierung hatte sich allerdings erhofft, dass bis zu 60 Prozent der Bevölkerung die App verwenden, also rund 50 Millionen.

Welchen Beitrag hat die App bei der Pandemiebekämpfung gespielt?

Eine umfassende wissenschaftliche Bewertung zu dieser Frage steht derzeit noch aus. Einige Zahlen stehen aber schon fest: Rund neun Millionen Menschen haben ihre Testergebnisse über die Corona-Warn-App geteilt. Mehr als 60 Millionen Mal wurden PCR-Testergebnisse an die App übermittelt, die Resultate von Antigen-Schnelltests wurden mehr als 180 Millionen Mal über die App an die Nutzer gesendet.

