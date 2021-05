So wie das öffentliche Leben langsam wieder erwacht, kehrt auch der Streit in die Politik zurück. Die demokratische Normalität hat uns wieder. Ob das gut geht?

Man kann in der eigenen Familie und im Freundeskreis spüren, wie das Leben mit dem Virus die Gesprächskultur verändert. Tauschte man sich Ende Februar noch über das richtige Händewaschen aus, wird heute darüber gestritten, ob die verfügten Maßnahmen die Wirtschaft und damit das ganze Land ruinieren. Noch ist die Corona-Krise ein Ausnahmezustand und der Alltag nicht so, wie er Anfang des Jahres war. Doch mit der schrittweisen Wiederbelebung des öffentlichen Lebens ist auch der Disput wieder zurückgekehrt – daheim und in der großen und kleinen Politik.

Die Parteien: zupackend, diszipliniert

Vor vier Wochen waren die große Koalition und der Bundestag nicht wiederzuerkennen: Einmütig, sachlich und dem Ernst der Lage angemessen wurden Milliarden-Pakete beschlossen, deren Finanzierung uns noch beschäftigen wird. Die tragenden Parteien dieser Bundesregierung, die im vorigen Jahr jede für sich wahre Existenzkrisen durchgemacht haben, zeigten sich zupackend, diszipliniert und voller staatspolitischer Verantwortung. Die Wähler haben es in den Umfragen mit höheren Werten belohnt.

Es kam einem fremd vor, was sich da an jenem 25. März im Bundestag abspielte – diese große Gemeinsamkeit. Geschlossen bewirkte das Parlament, dass zur richtigen Zeit das Richtige beschlossen wurde. Was im Übrigen nur dank des soliden Wirtschaftens im Bund und in den Ländern erst möglich war.

Union und SPD beharken sich lautstark

Doch nun ist klar: Dieser Sitzungstag war eine Einmaligkeit. Die demokratische Normalität ist in das Hohe Haus wieder eingezogen. Der Zank ist zurück. Und nicht nur dort: Die große Koalition trägt ihre Konflikte ebenfalls offen aus. Die Kanzlerin preschte vor mit ihrem Begriff von den „Diskussionsorgien“, die sie den Ministerpräsidenten und ihren Überlegungen zur Lockerung der Kontaktbeschränkungen vorwarf. An diesem Donnerstag legte sie nach und beschrieb das Vorgehen in einigen Bundesländern als „forsch“.

Union und SPD beharken sich lautstark, etwa wenn es um die faire Verteilung der finanziellen Lasten geht oder um Rezepte zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Offen gestritten wird über eine höhere Beteiligung der Reichen an den Corona-Kosten, wie es die SPD fordert. Auch beim Kurzarbeitergeld sind es die Sozialdemokraten, die noch eine Schippe drauflegen wollen, während die Union sich bemüht, den Umfang der Rettungspakete nicht ausufern zu lassen.

Mehrwertsteuer-Regelung fragwürdig

Die alte Rollenverteilung ist wieder erkennbar. Es war zu erwarten, dass sich irgendwann die Parteipolitik wieder Bahn bricht. Ebenfalls wieder da: Die Krux, dass in der Demokratie nichts ohne Kompromisse läuft. So ist die erwartete Wirkung der reduzierten Mehrwertsteuer für das Gastgewerbe, auf die sich die Koalition einigte, mit fünf Milliarden Euro nicht nur teuer. Sie ist auch mehr als fragwürdig, denn sie wird vor allem den Umsatzstarken in der Branche helfen und weniger den Schwachen.

FDP-Lindner agiert populistisch

Aus diesen Gründen ist die Wachsamkeit der Opposition ebenso notwendig wie die Debatte um Alternativen. Die deutlichen Worte in der Aussprache über die Regierungserklärung der Kanzlerin tragen die Diskussion der Bürger in das Parlament hinein. Das ist gut, denn so muss Demokratie sein. So wie sich die große Koalition in der Krise bewährt, so schärft die Krise auch das Bild der Opposition. Wenn beispielsweise FDP-Chef Christian Lindner suggeriert, die Politik habe durch „Regieanweisungen“ die Justiz „eingeschüchtert“, zeigt das nur, wie manche ihre Vernunft dem Populismus opfern, weil sie um die Gunst der Wähler fürchten.