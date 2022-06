Seit Donnerstag ist Schluss mit den kostenlosen Corona-Tests. Mit der neuen Testverordnung sind diese nur noch unter bestimmten Voraussetzungen gratis. In anderen Fällen ist eine Zuzahlung von drei Euro nötig.

Für welche Personen bleiben die Tests kostenlos?

Die Tests bleiben gratis für Kinder unter fünf Jahren, Schwangere in den ersten drei Monate und für Menschen, die sich nach der Quarantäne freitesten lassen. Auch Besucher und Behandelte oder Bewohner in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Dialysezentren, Tageskliniken und Entbindungseinrichtungen müssen nichts bezahlen. Ebenso bekommen pflegende Angehörige und Menschen mit Behinderungen sowie deren Betreuungskräfte weiter die Gratis-Tests. Das Gleiche gilt für Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Wie weise ich meinen Anspruch auf einen Gratis-Test nach?

Bei Kleinkindern muss die Geburtsurkunde oder der Kinderreisepass, bei Schwangeren der Mutterpass vorgelegt werden. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss ein ärztliches Zeugnis im Original vorlegen. Wer sich freitesten will, legt den PCR-Test vor – das gilt auch für Mitbewohner von Infizierten.

Bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern kann ein kostenloser Test vor Ort gemacht werden – oder der Besuch wird der Teststelle gegenüber glaubhaft gemacht. Dazu kann man von der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums ein Musterformular herunterladen. Wer einen Angehörigen pflegt, muss glaubhaft machen.

Wer bekommt den Test mit drei Euro Eigenbeteiligung?

Wer eine Veranstaltung besuchen will, kann den Test mit Eigenbeteiligung am Tag des Events in Anspruch nehmen. Auch dafür ist allerdings ein Nachweis erforderlich – etwa ein Konzertticket.

Anspruch auf den Drei-Euro-Test haben auch all jene, die eine rote Warnung auf ihrer Corona-Warn-App haben. Zudem gilt die Regelung bei Kontakten mit Menschen, die ein hohes Risiko haben, zu erkranken – das sind alle ab 60 sowie Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung. Dafür ist eine Selbstauskunft erforderlich – auf einem Formblatt oder über ein digitales Registrierungsverfahren.

Kann ich mich auch ohne Anlass testen lassen?

Anlasslose Tests könnten dazu beitragen, dass Labore überlastet werden und die Statistik verfälscht wird, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Deshalb werde davon abgeraten. Wer sich dennoch testen lassen will, kann das machen – muss es dann aber komplett bezahlen.

Was ist bei Corona-Symptomen zu tun?

Wer Symptome hat, sollte zum Arzt gehen. Den Test machen dann die Hausärzte oder Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD). Die Abrechnung erfolgt über die Krankenkassenkarte.

Was sagen Ärzte zu der neuen Verordnung?

Als „Bürokratiemonster“ hat bereits vor Tagen der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, die Pläne mit heftigen Worten kritisiert: „Die Hausärztinnen und Hausärzte sind nicht die Geldeintreiber eines überforderten Staates.“ Die Kassenärztliche Bundesvereinigung forderte sogar die Einstellung der Bürgertests.