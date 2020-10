Für den bayerischen Ministerpräsidenten stößt der Föderalismus im Kampf gegen die Pandemie an seiner Grenzen. Die Bundeskanzlerin sieht das jedoch anders.

CSU-Chef Markus Söder zeigt sich bereit, Länderrechte an den Bund abzutreten. „Ich bin ein überzeugter Föderalist, aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt“, sagte er am Montag vor einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands in Nürnberg. Der Bund müsse die Möglichkeit haben, mit „Bundesverordnungen“ zu agieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt hingegen weiter auf eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Der Föderalismus habe sich in dieser Pandemie bewährt, „weil sehr viel spezifischer vor Ort reagiert werden kann“, sagte sie.

Söder forderte unter dem Eindruck stark gestiegener Corona-Zahlen eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit vielen Neuinfektionen. Demnach sollte bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und in Schulen gelten, in Grundschulen und Horten ab der Marke 50. Bislang seien in Deutschland keine massiven Einschränkungen wie im Frühjahr notwendig gewesen, sagte Söder. Aber: „Entweder schaffen wir es, in den nächsten vier Wochen wieder die Zahlen unter Kontrolle zu bekommen – oder es wird sehr schwierig“, sagte der CSU-Chef laut Teilnehmern in der Schalte. „Dann wird es ein einsames Weihnachten.“

Eine Art Lockdown für Berchtesgaden

Angesichts extrem gestiegener Corona-Zahlen gelten im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land ab diesen Dienstag um 14 Uhr strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Ministerpräsident Söder hatte zuvor für den Landkreis eine Art Lockdown angekündigt. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 252,1 – das war zunächst ein bundesweiter Rekord.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte Söder scharf. Er warf dem CSU-Chef vor, Corona als Bühne zu missbrauchen und Angst zu verbreiten. Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnte davor, die Bevölkerung zu verunsichern. Er wolle keine Entwarnung oder übertriebene Gelassenheit verbreiten. „Aber ich finde, man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen“, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk.

Intensivmediziner zuversichtlich

Intensivmediziner äußerten sich optimistisch, dass die deutschen Kliniken mit einer verschärften Corona-Situation zurechtkämen. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sagte, seine Kollegen und er seien zuversichtlich: „Ich kenne keinen Einzigen, der sagt, das wird eine Katastrophe werden.“ Derzeit blicke man zwar mit Anspannung in die Zukunft. „Wir werden das aber mit Sicherheit schaffen.“