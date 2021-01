In mehreren europäischen Länder sollten die Regeln, mit denen gegen die Pandemie gekämpft wird, ab diesem Wochenende oder in wenigen Tagen gelockert werden. Doch es kommt anders.

In Österreich begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag die Verlängerung des Lockdowns damit, dass besorgniserregende Mutationen des Virus nun auch in seinem Land angekommen seien. Die Lage habe sich nochmals deutlich verschärft. Ziel sei nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Allerdings müssten die täglich gemeldeten Neuinfektionen deutlich sinken, sagte Kurz.

In Schottland ist das Arbeiten im Homeoffice – soweit die Tätigkeit es zulässt – seit Samstag verpflichtend. „Unter den aktuellen Regeln brauchen Sie eine ernsthafte Entschuldigung, Ihr Zuhause zu verlassen. Arbeit zählt nur dazu, wenn sie nicht von zuhause aus erledigt werden kann“, heißt es in einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen der schottischen Regierung, die seit Samstag gilt. Arbeitgeber sind demnach gesetzlich dazu verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Dazu gehöre es, Beschäftigte ins Homeoffice zu schicken, wenn ihre Tätigkeiten dies zuließen. Von zuhause aus zu arbeiten, müsse der Standard sein.

In Frankreich gilt wegen der Corona-Krise seit Samstag eine nächtliche Ausgangssperre bereits von 18 Uhr an. Auch Geschäfte müssen dann schließen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen und im schlimmsten Fall Haftstrafen, teilte das Innenministerium mitteilte. Den Menschen ist es während dieser Zeit nicht mehr gestattet, spazieren zu gehen, Sport zu treiben oder einzukaufen.

Im Kampf gegen den Wiederanstieg der Corona-Zahlen gibt es in Italien seit Sonntag drei Rote Zonen mit strengen Ausgangsverboten. In vielen anderen Teilen des Landes gilt zudem ein etwas weniger scharfer Teil-Lockdown. Das geht aus einer Anordnung des Gesundheitsministers hervor.dpa