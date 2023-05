Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der chinesischen Hauptstadt droht nach jenem in Shanghai ein weiterer Corona-Ausbruch; die Nervosität in der Bevölkerung und bei den Behörden ist groß. Bereits am Wochenende stürmten die Pekinger in Scharen die Supermärkte. Doch erst die derzeit anlaufenden Massentests werden zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist.

Lärmende Megafone weckten am Montagmorgen die Bewohner Chaoyangs, der mit 3,5 Millionen Menschen größte Pekinger Stadtbezirk. Es waren die Nachbarschaftskomitees, die ab Sonnenaufgang