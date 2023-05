Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana am kommenden Freitag hat Israels Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie einen dreiwöchigen Lockdown verfügt. Die Protestdemonstrationen gegen den wegen Untreue angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wären dann so nicht mehr möglich.

Premier Netanjahu teilte die Lockdown-Entscheidung am Sonntagabend nach einer Kabinettssitzung mit. In der vergangenen Woche hat die Anzahl der täglichen Neuinfektionen in Israel mehrfach