Der Inhaber eines Kosmetikstudios hat eine Kampagne gegen die Geschäftsschließungen in der Corona-Pandemie gestartet. Dass der Krefelder Zuspruch vor allem aus dem Dunstkreis der „Querdenker“ und politisch rechter Akteure erhält und selbst Verschwörungstheorien zum Coronavirus verbreitet, stört seine Unterstützer offenbar nicht. Der Gegenwind ist beträchtlich.

„Ich werde am 11. Januar mit meinem kleinen Studio aufmachen“ – das sagt Mecit Uzbay in einer Sprachnachricht, die er über seinen Kanal auf dem Instant-Messaging-Dienst Telegram unter dem Hashtag #wirmachenauf verbreitet. Dem Besitzer eines Kosmetikstudios hören rund 60.000 Abonnenten zu, die er innerhalb von einer Woche angehäuft hat. Es habe sich bereits eine „immense Gemeinschaft gebildet in dieser Bewegung“, sagt Uzbay. Am Freitag verschiebt er das Datum – nach eigenen Aussagen aus rechtlichen Gründen – um eine Woche. Er sei allerdings, beteuert er, „nicht zurückgerudert.“

Kosmetikstudio-Inhaber setzt Regierung Frist

In einem von Uzbay auf seinem Kanal veröffentlichten Schreiben an die Bundeskanzlerin setzt er der Regierung am Freitag eine Frist bis zum 18. Januar, um den Lockdown zu beenden und die Ansteckungsgefahr in den Betrieben nachzuweisen. Dass Corona tatsächlich gefährlich ist, ziehen die Juristen an der Seite von #wirmachenauf ebenfalls in Zweifel. Das wird in einem Schreiben deutlich, das von der Heidelberger Anwaltskanzlei Bahner stammen soll, und das Uzbay via Telegram teilt. Dem Schreiben ist eine Musterbeschwerde an die Industrie- und Handelskammer beigefügt.

Übers Internet versucht Uzbay Händler wie Einkäufer für die Idee zu gewinnen. Gewerbetreibende können ihm Mails zu ihrer aktuellen Situation senden, die er dann veröffentlichen will. Rund 2000 Mitglieder registrierten sich bisher auf seiner Internetseite, auf Twitter trendete der Hashtag zur Aktion zwischenzeitlich auf Platz eins.

Abonnenten sind mehrheitlich Kunden

In einer kanalinternen Umfrage auf Telegram mit fast 30.000 Teilnehmern wird die Zusammensetzung von Uzbays Gefolgschaft deutlich: 82 Prozent, also etwas mehr als 24.300 Menschen, sind demnach Unterstützer der Aktion ohne eigenes Gewerbe. Immerhin elf Prozent der Gewerbeinhaber – rund 3200 Nutzer – geben in der Umfrage an, öffnen zu wollen. Weitere vier Prozent (rund 1200 Stimmen) sind demnach noch unsicher.

Unpolitischer Verschwörungstheoretiker?

Uzbay, der früher Partys und Veranstaltungen organisiert hat, ist nach eigenen Aussagen unpolitisch. Er sei lediglich ein Ladeninhaber, der „die Nase voll“ hat. Im Telegram-Kanal wirbt er für Kooperationen mit Gewerkschaften, Anwälten, Vereinen und Stiftungen. Gleichzeitig führt der Krefelder unter seinem Pseudonym MedMecit allerdings noch einen weiteren Telegram-Kanal, auf dem er Verschwörungsmythen rund um angeblichen Impfzwang, vermeintliche Volksversklavung und „Corona-Diktatur“ verbreitet. Auch ein Blick auf seine Unterstützer lässt die Aktion in einem anderen Licht erscheinen.

Unterstützung von rechts

Die AfD sympathisiert und bewirbt im Netz die Aktion, darunter auch der AfD-Landesvorsitzende von Thüringen, Daniel Haseloff und AfD-Bundestagsabgeordnete wie Jens Maier oder Stephan Protschka. Der Fraktionschef des Landtags in Sachen-Anhalt teilte in einem Pressestatement mit, derzeit brauche es „vielleicht genau so einen mutigen und entschlossenen Anstoß“.

Daneben setzt die neue Bewegung auf Experten wie den Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, der auch das Institut für Öffentliche Finanzen der Leibniz-Universität Hannover leitet – und im vergangenen Jahr durch Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen in die Kritik geriet. So verglich er die aktuelle Corona-Poltik in Deutschland mit der Anfangszeit des Nationalsozialismus. Kontaktbeschränkungen, Maske und Lockdown seien Mittel zum Zweck, um die Bevölkerung zu unterdrücken.

Initiator spricht auf Corona-Demo

Aber auch „Querdenken 711“ scheint #wirmachenauf nahe zu stehen. Uzbay teilte über soziale Medien eine „Querdenken“-Grafik, die beweisen soll, dass in Deutschland Krankenhäuser schließen mussten, um so die Bilder von Pflegekräften am Limit zu erzwingen. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) trat Uzbay zudem im August vergangenen Jahres bei einer Corona-Demo der „Querdenker“ auf. Darüber hinaus bot der Krefelder damals die „weltweit erste Anti-Corona-Creme“ an, Kostenpunkt: 49,99 Euro.

Querdenker-Anwälte als Rechtsbeistand

Juristischen Beistand holt sich Uzbay laut Medienberichten durch die „Querdenker“-Anwälte Ralf Ludwig und Markus Haintz. Ludwig vertritt in Rechtsfragen im Übrigen auch „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg. Die rechtliche Lage erklärt am Freitag aber dann Beate Bahner, eine Heidelberger Anwältin für Medizin- und Gesundheitsrecht. Auch sie ist keine Unbekannte. Weil sie im April 2020 trotz Versammlungsverbots zu Demonstrationen aufgerufen hatte, ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen sie wegen des Aufrufs zu einer Straftat. Aus ihrer Sicht seien die Corona-Maßnahmen verfassungswidrig, erklärte Bahner. Ein von der Anwältin eingereichter Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht scheiterte jedoch schon damals.

Sportartikelhändler bläst Aktion ab

Auch andere Ladenbesitzer und Gastronomen hatten die Idee zur Öffnung: Anfang November kündigte etwa der Betreiber des Restaurants im Dürkheimer Fass, Carsten Thüne, an, aus Protest gegen die erneute Schließung der Gastronomie zu öffnen. So weit wie angekündigt ging er dabei allerdings nicht.

Der Sportartikelhändler Udo Siebzehnrübl kündigte am Montag in einem offenen Brief an die bayrischen Handelsverbände an, fünf seiner Intersport-Geschäfte am 11. Januar öffnen zu wollen, um sein Geschäft zu retten. Aber schon am Dienstagabend ruderte der Rosenheimer zurück, weil die rechte Szene die Aktion laut Siebzehnrübls Aussagen für ihre Zwecke ausnutzt: „Da ist eine Grenze für mich erreicht.“ Seine Frau sagte im Gespräch mit dem Internetportal t-online.de: „Die Vereinnahmung durch die rechte Szene und Querdenker hat dazu geführt, dass wir abblasen.“

Gegenwind im Netz

Auf Twitter versuchten Nutzer, den in den Trends stehenden Hashtag #wirmachenauf umzudeuten, indem sie ihn auf die Situation der Flüchtlinge im griechischen Lager Moria bezogen. Andere hielten mit #wirmachendicht und dem Verweis auf die Gefahren durch die Corona-Pandemie dagegen.

Geld- bis Freiheitsstrafen drohen

Dass die Aktion nicht nur aus Infektionsschutzgründen riskant ist, bestätigen Aussagen von Juristen, zum Beispiel von Chan-jo Jun. Der Rechtsanwalt aus Würzburg warnt in einem Video auf seinem YouTube-Kanal vor den Konsequenzen für Gewerbetreibende, die der Aktion folgen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) sagte Jun, der Aufruf zu Protesten sei zwar freie Meinungsäußerung. Da man mit der Ladenöffnung aber in Kauf nehme, dass Menschen zu Schaden kämen oder Krankheitserreger übertragen würden, rufe man zu einer Ordnungswidrigkeit oder sogar einer Straftat auf – und das sei wiederum strafbar. Es drohten Bußgelder in einer Größenordnung von 5000 Euro pro Öffnungstag sowie der Entzug der Gewerbeerlaubnis und im schlimmsten Fall auch Freiheitsstrafen.

Handelsverband kritisiert Aktion

Die Aktion #wirmachenauf mache sicherlich die Verzweiflung bei vielen Handelsunternehmen deutlich, teilte der Pressesprecher des Handelsverbands Deutschland (HDE) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. „Deshalb muss der Staat für entsprechende Hilfen sorgen, damit die Unternehmen die wochenlangen Schließungen auch wirtschaftlich überstehen können. Da besteht noch einiger Nachbesserungsbedarf“, hieß es weiter. Die Öffnung der Läden trotz des Lockdowns könne aber aus Sicht des HDE nicht die Lösung sein.

Ob sich vermehrt Gewerbetreibende beim HDE über rechtliche Möglichkeiten informiert haben und aus welchen Bundesgebieten diese stammen könnten, darüber gab der Verband auf Anfrage keine Auskunft.