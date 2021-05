Die Bundesbildungsministerin gibt den Schulen Corona-Tipps, die dort längst umgesetzt werden. Der Sinn der Übung erschließt sich nicht.

Möglichst viel Präsenzunterricht bei möglichst großer Sicherheit. So kann man zusammenfassen, was Wissenschaftler nach Auswertung Dutzender Studien über das Coronavirus zu Papier gebracht haben. Die Handlungsempfehlungen für den Schulalltag sind ausführlich beschrieben, entscheiden müssen jedoch andere: die Länder, die Schulträger, die Lehrer. Zudem ist das Papier an vielen Stellen unpräzise. Was ist zum Beispiel ein hohes Infektionsgeschehen, was ein mäßiges? Vor einem halben Jahr wurde diese Frage anders beantwortet als heute.

Empfehlungen vom grünen Tisch

In vielen Schulen wird man sich wundern,

weil die meisten der genannten Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, als es noch Präsenzunterricht gab. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium formuliert höflich, das Land gehe längst so vor, wie es Berlin nun empfehle. Anders gesagt: Der Leitfaden ist gut gemeint – mehr nicht. Er bringt die Bundesbildungsministerin bei einem Thema, bei dem sie generell wenig zu sagen hat, zumindest einmal ins Gespräch.

An Wert verliert der Leitfaden immer dann, wenn die Wissenschaftler vom grünen Tisch aus auf den Schulbetrieb schauen. Beispiel Schülertransport: Damit dieser reibungslos funktioniert, müssen viele Akteure sich in einem komplizierten Prozess untereinander abstimmen. Dabei geht es nicht nur um die Belange der Schule, sondern auch um die ökonomische Lage der beteiligten Busunternehmen.