Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung widerspricht einer in den vergangenen Monaten häufig geäußerten Befürchtung.

Nach den Untersuchungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB) übernehmen Frauen zwar nach wie vor mehr Heim- und Familienarbeit als Männer. Aber die Geschlechterunterschiede seien geringer geworden. 2018 hätten Frauen in Familien mit Kindern unter 16 Jahren zwei Drittel der Heimarbeit erledigt, Männer ein Drittel. Das habe sich während der Corona-Krise geändert. Inzwischen sei der Anteil bei den Vätern auf 41,5 Prozent gestiegen. Diese geschlechtsspezifische Verteilung der Familienarbeit bewertet das BIB als „historisch neu“.

Bei Männern in Kurzarbeit sei der Anteil an Heimarbeit noch stärker gestiegen. Inzwischen ist er in etwa so groß wie bei Frauen. BIB-Forschungsdirektor Martin Bujard folgert daraus: „Eine pauschale Retraditionalisierung in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung lässt sich empirisch nicht bestätigen. Im Gegenteil: Viele Väter engagieren sich deutlich stärker in der Familienarbeit als vor der Corona-Krise.“

Noch im Mai hatte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Allmendinger, in einem Gastbeitrag für die „Zeit“ geschrieben: „Wir erleben eine entsetzliche Retraditionalisierung. Die Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen ist wie in alten Zeiten, eine Rolle zurück.“

„Homeoffice verändert die Arbeitswelt“

Nach BIB-Erkenntnissen ist die Entwicklung zu einer gerechteren Aufteilung von Familienarbeit begünstigt worden durch das Homeoffice, das während der Pandemie stark ausgeweitet wurde. 2018 hätten nur 5,3 Prozent der Beschäftigten in Deutschland angegeben, mindestens die Hälfte der Werktage daheim zu arbeiten. Damit habe die Bundesrepublik im europäischen Mittelfeld gelegen. Während der Corona-Zeit hätte das neue Arbeitsmodell auch in Deutschland breiter Fuß gefasst: Im April 2020 hätten 23 Prozent der Berufstätigen überwiegend im Homeoffice gearbeitet.

Der Direktor des BIB, Norbert Schneider, geht davon aus, dass das Modell Homeoffice die Arbeitswelt dauerhaft verändern werde, zumal die Corona-Pandemie den Prozess der Digitalisierung in Deutschland beschleunige. „Dieser Prozess erscheint unumkehrbar“, sagte er am Dienstag.

Viele Mütter fühlen sich niedergeschlagen

Die Corona-Krise hat der Studie zufolge fast die Hälfte der Eltern psychisch belastet. Über ein Viertel der Mütter fühlte sich an ein bis zwei Tagen in der Woche „niedergeschlagen“ oder „deprimiert“. Laut der Untersuchung könnten der Verlust von Freiheitsrechten, die Ängste um Angehörige, die zu Risikogruppen zählen, sowie die Abstandsregeln psychisch destabilisieren. Bei Müttern käme zur Sorge um die Gesundheit oder die finanzielle Absicherung noch die gestiegene Herausforderung bei der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit hinzu.