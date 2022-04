Der Gesundheitsminister vollzieht bei einer zentralen Frage des Pandemie-Kurses eine plötzliche Kehrtwende: Wer sich mit Corona infiziert, soll sich nun doch weiterhin isolieren müssen. Der SPD-Politiker gesteht einen Fehler ein. Der Unmut ist auch in den eigenen Reihen groß.

Der Bundesgesundheitsminister verkündete am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz, einen am Vorabend gefassten Beschluss wieder einzukassieren. Demnach hätten Corona-Infizierte nicht mehr verpflichtend in Isolation gemusst. Am Mittwoch räumte Lauterbach ein, der Plan zur Beendigung der Isolationspflicht zum 1. Mai, die die Gesundheitsämter entlasten sollte, sei „ein klarer Fehler“ gewesen. Er sei dafür „auch persönlich verantwortlich“. Die Reaktionen darauf hätten ihn davon überzeugt, dass dies „psychologisch das falsche Signal“ senden und als Schritt der Lockerung verstanden würde. „Das wäre völlig falsch und würde die Pandemie verharmlosen“, sagte er. Die Gesundheitsämter sollen eine Isolation nun doch weiter anordnen, nur Quarantäne für Kontaktpersonen Infizierter nicht mehr.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe er natürlich informiert, es sei aber seine eigene Entscheidung gewesen, machte Lauterbach deutlich. Eine Frage, ob er an Rücktritt gedacht habe, verneinte er.

Kritik in der SPD-Fraktion

Noch in der SPD-Fraktionssitzung am Dienstag hatte Lauterbach die Freiwilligkeit der Isolation von Corona-Infizierten vehement verteidigt – gegen den Protest vieler seiner Parteifreunde. Teilnehmer bestätigten, was der Chemnitzer SPD-Abgeordnete und Vize-Fraktionschef Detlev Müller twitterte, nämlich dass es „eine laute und emotionale Sitzung“ gewesen sei. Dazu habe auch beigetragen, dass viele nicht damit einverstanden waren, dass ein neuerlicher Kompromiss zur Impfpflicht lediglich die über 60-Jährigen einbezieht und nicht wie zuletzt die über 50-Jährigen. Diese Entscheidung hatte Lauterbach als Erfolg bezeichnet, die Abgeordneten allerdings wussten davon bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts.

Lauterbachs Agieren, insbesondere sein Zurückrudern beim Thema Corona-Isolation in der Talkshow, wird von SPD-Abgeordneten als unprofessionell bezeichnet. „Das Vorgehen von Karl Lauterbach war unglücklich“, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Matthias Mieves (Kaiserslautern) auf Anfrage. Mieves fügte aber an, es sei grundsätzlich zu begrüßen, dass der Minister einen Fehler eingestanden und sich schnell korrigiert habe.

Patientenschützer begrüßt Kehrtwende

Andere reagierten weniger verständnisvoll. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) sagte: „Die Wankelmütigkeit des Bundesgesundheitsministers ist irritierend. So etwas darf nicht passieren.“ Die Union attackierte ihn als „Talkshow-Minister“. Er setze „durch sein konfuses Agieren die Gesundheit der Menschen aufs Spiel“, monierte Fraktionsvize Sepp Müller (CDU) und fragte: „Ist der Ministerposten eine Gewichtsklasse über ihm?“

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, begrüßte die Kehrtwende. „Infizierte stecken andere Menschen mit dem Virus an und gefährden gerade Immungeschwächte, die mitten unter uns leben“, sagte Brysch.

Meinung: Lauterbach stiftet Chaos