Immer neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen und gleichzeitig immer weniger Schutzmaßnahmen – das ist keine gute Idee.

Seit zwei Jahren führt uns die Bundesregierung über allerlei verschlungene Pfade durch die Corona-Pandemie. Manchmal mussten wir in einer Sackgasse umkehren, dann wieder schien es flott voranzugehen. Doch das bittere Fazit lautet: Noch immer ist das gelobte Land, in dem das Virus endlich besiegt ist, nicht in Sicht.

Zwar hat sich die Stimmung unter dem neuen Anführer Karl Lauterbach aufgehellt. Aber das Handeln des Bundesgesundheitsministers ist so erratisch wie das seines Vorgängers. Es hat vielmehr dazu geführt, dass inzwischen fast jeder macht, was er will, und kaum noch jemand weiß, was eigentlich gilt.

300.000 Neuinfektionen sind ein Alarmsignal – nicht nur für Virologen

Ablesen lässt sich das an immer neuen Höchstständen der Inzidenz. Sicher, die Mehrheit der Deutschen ist inzwischen geimpft oder gar geboostert. Und die Krankheitsverläufe sind meist mild. Dennoch muss man wahrlich kein Virologe sein, um zu erkennen, dass täglich um die 300.000 Neuinfektionen ein Alarmsignal sind.

Doch Schritt für Schritt laufen nun die wichtigsten Schutzmaßnahmen aus. Selbst bei so einfachen wie wirksamen Mitteln wie dem Tragen von Masken bettelt der Minister, dass Supermarktinhaber und Konzertveranstalter dies doch per Hausrecht regeln mögen. Das klingt nach dem Eingeständnis des eigenen Scheiterns – und das ist es auch. Mit Blick auf die Corona-Zahlen ist man geneigt zu sagen: Darf’s noch ein bisschen mehr sein?