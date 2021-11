Eine Corona-Impfpflicht für Pflegepersonal schließt Gesundheitsminister Spahn aus. Und gegen den Plan, nur Geimpften und Genesenen den Zugang in Heime zu erlauben, gibt es Widerstand. Gibt es eine andere Lösung?

Patientenschützer haben den Plan der Gesundheitsminister von Bund und Ländern scharf kritisiert, in Pflegeheimen das 2G-Modell zu ermöglichen. Das sei unverantwortlich, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). „Niemand kann ein Interesse daran haben, auf diese Weise einen Keil zwischen Angehörige und Bewohner zu treiben“, betonte er. Ein „selektives Betretungsverbot“ dürfe es für die 12.000 Heime nicht geben. Bei der 2G-Regel haben nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt zu Innenräumen von beispielsweise Pflegeheimen, Kultureinrichtungen, Gastronomie oder Krankenhäusern.

Tägliche Tests gefordert

Stattdessen seien die Gesundheitsminister bei ihrer Konferenz am Donnerstag und Freitag aufgefordert, Beschlüsse für den Corona-Schutz und gegen die Isolation von 900.000 Pflegeheimbewohnern zu fassen, sagte Brysch. Konkret fordert er verpflichtende tägliche und kostenlose Tests für alle Mitarbeiter, Besucher und Bewohner. Diese Regelung müsse auch für Geimpfte und Genesene gelten, sagte Brysch. Solche Tests nur zweimal in der Woche durchzuführen, wie es bisher im Beschlussentwurf vorgesehen ist, reiche nicht aus.

Moralische Pflicht zum Impfen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer Impfpflicht für Pflegepersonal unterdessen erneut eine Absage erteilt. Seine große Sorge sei, dass bei einer verpflichtenden Impfung das bislang ungeimpfte Pflegepersonal kündige, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. „Dann haben wir ein Problem, wenn die dann gar nicht mehr erreichbar sind und kein Gespräch mehr möglich ist.“ Er wäge die Argumente jeden Tag ab. „Es tut einem im Herzen weh“, so der Politiker. Aus seiner Sicht gibt es allerdings eine moralische Pflicht für Pflegepersonal, sich impfen zu lassen.

Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, sprach sich gegen eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte aus. Der jüngste Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg mache ihn fassungslos, sagte er im Deutschlandfunk. Die Vorgänge dort seien aber auch nicht repräsentativ. Eine Impfpflicht könne dazu führen, dass eine Verweigerungshaltung entstehe und sich das Personal verstärkt krankschreiben lasse. Hessen kündigte derweil eine tägliche Testpflicht für das nicht geimpfte Personal in Kliniken und Pflegeheimen an und folgte damit dem Beispiel von Rheinland-Pfalz.

Einschränkungen für Nicht-Geimpfte

Sollte sich die pandemische Lage in den Krankenhäusern regional weiter zuspitzen, hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neue Einschränkungen für möglich. Diese sollen aber nur für Ungeimpfte gelten, ließ Merkel am Mittwoch mitteilen.