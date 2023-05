Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 27. Dezember starten 20 mobile Teams in Rheinland-Pfalz, um mit dem Biontech-Vakzin Bewohner und Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrichtungen zu impfen. Zunächst kommen 9750 Dosen zum Einsatz. An erster Stelle stehen Heime in den Hotspots des Landes.

Wenn es einen Tag nach Weihnachten mit dem Impfen in Rheinland-Pfalz losgeht, werden die Pflege- und Altenheime in den Städten Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal, Germersheim und im Rhein-Pfalz-Kreis