Es ist der längste Inlandseinsatz ihrer Geschichte: Seit einem Jahr steht die Bundeswehr im Einsatz gegen Corona, stellt dafür bis zu 25.000 Soldaten. Die Truppe hilft bei der Kontaktnachverfolgung in Gesundheitsämtern und beim Testen in Impfzentren und in Pflegeheimen. Aus Sicht des Bundeswehrverbands bringt das Probleme mit sich. Das sagt Oberstleutnant Lutz Meier, der Vorsitzende des Landesverbands West, zu dem auch die Pfalz gehört.

Herr Meier, die Bundeswehr erfährt viel Anerkennung für ihre Hilfe in der Pandemie. Das ist ein Grund für Sie zur Freude, oder?

Ja, wir erleben auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl