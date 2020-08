Die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle auch in Deutschland wächst. Sorge bereitet aber nicht nur der Trend steigender Corona-Zahlen. Es ist auch der Fakt, dass es flächendeckend zu Ansteckungen kommt.

Die tägliche gemeldete Anzahl der Neuinfektionen erreichte am Mittwochmorgen den höchsten Stand seit Anfang Mai. Das Robert-Koch-Institut meldete im Vergleich zum Vortag ein Plus von 1226. „Das ist ohne Zweifel besorgniserregend“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Deutschlandfunk. Er mahnte, jetzt „sehr wachsam“ zu sein.

Die Bundesregierung zeigte sich vor allem über die verschiedenen Ausbrüche im ganzen Land besorgt. Es sei zu sehen, dass es durch Reiserückkehrer, aber eben auch durch Partys aller Art oder durch Familienfeiern an ganzen vielen Stellen im Land kleine und größere Ausbrüche gebe. Spahn: „Das kann natürlich, wenn wir jetzt nicht alle aufpassen, eine Dynamik entfalten.“

Verschärfte Situation vermeiden

Ähnlich äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch wenn mancher in Deutschland ein Stück weit von den Schutzmaßnahmen ermüdet sei, müssten alle vorsichtig und wachsam sein. „Wir müssen eine Verschärfung der Situation vermeiden“, sagte er.

In Rheinland-Pfalz lag die Anzahl der Neuinfektionen am Mittwoch bei 55 Fällen – nach 32 am Vortag. Insgesamt gibt es landesweit seit Beginn der Pandemie jetzt 7937 bestätigte Corona-Infektionen. Bundesweit verzeichnet die Stadt Ludwigshafen derzeit hinter dem bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau die meisten Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises führt den Anstieg der Fallzahlen in Ludwigshafen zu 75 Prozent auf Reiserückkehrer zurück: Sie kämen derzeit vornehmlich aus den Ländern Türkei, Rumänien, Kosovo, teils auch aus Russland, Nordmazedonien, Bulgarien und Serbien.

Positiv aus Kroatien nach Stuttgart

Nach einer Geburtstagsfeier in einem Stuttgarter Club sind derweil 24 Partygäste und eine Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Acht der Gäste waren zuvor zum Urlaub in der kroatischen Partyhochburg Novalja und mit dem Virus zurückgekehrt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Laut einem Sprecher ist davon auszugehen, dass die Gruppe – alle etwa im Alter Ende 20 – zum Zeitpunkt der Geburtstagsfeier am 1. August noch nichts von ihrer Infektion wusste. Derzeit versucht man herauszufinden, ob von den rund 40 Geburtstagsgästen neben den 16 Infizierten noch weitere Menschen auch anderswo angesteckt wurden.

Über die Herausforderungen für die Schulen aufgrund der sich verschärfenden Lage wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken am Donnerstag erneut mit Bildungspolitikerin aus Bund und Ländern beraten. Eines der Themen seien digitale Bildungsangebote. Unter den Teilnehmern sind demnach auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sowie Kultusminister der Länder.

