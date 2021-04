Bei der geplanten Bundes-Notbremse gibt es einige Änderungen. Die Ausgangssperre soll erst um 22 Uhr beginnen. Joggen ist bis Mitternacht erlaubt. Auch bei Einzelhandel und Schulen wurde nachjustiert.

Auch nach Inkrafttreten der Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle sollen die Menschen in Deutschland abends das Haus verlassen dürfen. Die Fraktionen von Union und SPD wollen den Gesetzentwurf der Bundesregierung entsprechend ändern, wie Abgeordnete am Montag mitteilten. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen soll es nun von 22 Uhr bis 5 Uhr geben – eine Stunde später als zunächst geplant. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben.

Für Kinder Sport in Gruppen möglich

Im Einzelhandel soll das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) auch bei hohen Infektionszahlen weiterhin möglich sein. Für Schulen wäre – wenn das Gesetz so vom Bundestag beschlossen wird – Distanzunterricht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 verpflichtend. Im ursprünglichen Entwurf war ein Schwellenwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen genannt. Für Kinder im Alter bis 14 Jahre soll Sport in Gruppen weiter möglich sein. Arbeitgeber müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen.

Alle Regelungen sind erst einmal befristet bis zum 30. Juni. Der Bundestag will die Änderungen am Mittwoch verabschieden. Am Donnerstag wäre dann der Bundesrat an der Reihe, die Länderkammer.